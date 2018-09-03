Порошенко встретится с лидерами парламентских фракций: стала известна причина

Накануне начала новой сессии парламента президент обсудит один важный вопрос с политиками

Президент Украины Петр Порошенко намерен сегодня встретиться с руководителями всех политических сил парламента. Об этом написал в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

По его словам, на встрече будет обсуждаться вопрос изменений в Конституцию.

"Изменения в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть приняты Верховной Радой максимально быстро, считает Петр Порошенко. Поэтому перед началом очередной сессии (Верховной Рады) глава государства пригласил на встречу руководителей парламентских фракций и групп", – написал Цеголко.

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По его словам, встреча с руководителями политических сил состоится сегодня вечером.

Напомним, 24 августа Порошенко заявлял, что Украина закрепит в Конституции стремление в ЕС и НАТО. "Буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия сессии Верховной Рады, которая запланирована на 4 сентября, подам соответствующий законопроект".

Как сообщала сегодня представитель президента в парламенте Ирина Луценко, Порошенко подал в Раду проект изменений в Конституцию по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Она рассказала, в какие статьи глава государства предлагает внести изменения.

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.