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BBC извинилась перед Порошенко за ложь о встрече с Трампом

Сегодня, 14:23

Статья о том, что встреча Порошенко и Трампа в 2017 была платной, не соответствует действительности, признали в корпорации

Петр Порошенко и Дональд Трамп
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: president.gov.ua
BBC извинилась перед Порошенко за ложь о встрече с Трампом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cbc/b60/5c9cbcb603cc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cbc/b60/5c9cbcb603cc7.jpg Политика Статья о том, что встреча Порошенко и Трампа в 2017 была платной, не соответствует действительности, признали в корпорации

Крупнейший британский телерадиовещатель BBC признал материал, опубликованный им о том, что команда президента Украины Петра Порошенко платила за встречу с его американским коллегой Дональдом Трампом крупную сумму денег, не соответствует действительности.

28 марта на сайте вещателя было опубликовано письмо с извинениями.

"BBC приносит свои извинения и согласна возместить убытки президенту Украины Петру Порошенко", – говорится в заявлении.

Корпорация уточнила, что речь идет о впоследствии удаленной статье, которая была опубликована в прошлом мае. В ней говорилось, что представители Порошенко заплатили 400 тыс. долларов адвокату Трампа Майклу Коэну за встречу с хозяином Белого дома летом 2017 года.

"Утверждение, касающееся встречи в июне 2017 года, не соответствует действительности", – подчеркнули в BBC.

Вдобавок к этому в эфире передачи News at Ten, которую BBC транслирует на британском телевидении, корпорация также признала свою неправоту.

"Мы приносим господину Порошенко свои извинения за любые причиненные неудобства и готовы возместить ему ущерб, судебные издержки и приняли участие в совместном заявлении в открытом судебном заседании", – сказал вещатель.

Напомним, что у президента Украины изначально отрицали факт оплаты встречи, а минувшей осенью его адвокаты подали в суд на BBC, обвинив медиакомпанию в клевете.

Позже различные юристы дали сайту "Сегодня" свою оценку шансов на то, что судебное разбирательство будет для Порошенко успешным.

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Тег Великобритания, Порошенко, клевета, Петр Порошенко, фейки, bbc, фейковые новости

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