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Белый дом обновил систему безопасности для защиты от утечек – СМИ

2 октября, 00:43

Реформирование заключалось в новом порядке допуска для сохранности записей переговоров американского лидера

/ Фото: Pixabay

Белый дом изменил весной 2018 года секретную систему Совета национальной безопасности, отвечающую за конфиденциальность документов президента США, для предотвращения утечек о переговорах. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух бывших сотрудников администрации, имевших непосредственное отношение к этому процессу.

Реформирование заключалось в новом порядке допуска к материалам кодированной системы для сохранности записей телефонных переговоров американского лидера Дональда Трампа с зарубежными коллегами. В случае утечки нововведения позволяли вычислить предполагаемого виновника. Ранее удавалось распознать лишь тех, кто загрузил или обновил материалы, однако перечень лиц, получивших доступ к документам, определить было нельзя.

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По данным издания, функционирование системы подверглось проверке после попадания в прессу информации о жалобе некоего осведомителя из спецслужб о содержании июльской беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представители администрации США на запрос газеты заявили, что не намерены обсуждать, как хранят секретные документы.

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Напомним, президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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Белый дом импичмент Зеленский Трамп разговор запись секретность

Источник: ТАСС

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