Берлин может признать Голодомор геноцидом украинского народа: петиция в Бундестаге

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В Германии начали рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Исторический день: петиционной комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", – написал он.

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Ранее сообщалось, что онлайн-петиция на сайте немецкого Бундестага, которая предлагает депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, набрала минимально необходимое количество голосов и ее поддержка продолжает расти.

Напомним, в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. В ее тексте говорится, что немецкий Бундестаг, как и 23 другие страны мира, должен признать, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах – это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством Сталина.

В настоящий момент Голодомор признали геноцидом почти 30 стран мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев. Об этом сообщала главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Наталья Левчук.

Также стоит отметить, что в День память жертв Голодомора в России заявили о "попытках представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа".

В свою очередь, представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, чтосовременная Россия пытается уничтожить Украину,как это в свое время делал Сталин.

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