Признание Голодомора может произойти в еще одной стране Евросоюза

Для рассмотрения в Бундестаге петиция должна набрать 50 тысяч голосов

Символы. В субботу в 16:00 по всех Украине зажгут сотни тысяч свечей в память о трагедии. Фото: Григорий Салай

На сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Для того, чтобы депутаты Бундестага рассмотрели документ, он должен набрать 50 тысяч подписей, и тысяча уже есть.

Поддержать петицию, которая будет находиться на сайте немецкого парламента до 27 мая, призвал украинцев Германии и глава украинского МИДа Павел Климкин. По его мнению, это обязанность каждого перед миллионами жертв сталинизма.

"Мир должен знать правду о кровавых, людоедских преступлениях советского режима, чтобы быть способным реагировать на современные проявления сталинизма, о которых заботится нынешняя российская власть", – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства.

В настоящий момент Голодомор признали геноцидом почти 30 стран мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев. Об этом сообщала главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Наталья Левчук.

Также стоит отметить, что в День память жертв Голодомора в России заявили о "попытках представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа".

В свою очередь, представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что современная Россия пытается уничтожить Украину,как это в свое время делал Сталин.

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