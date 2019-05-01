Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Признание Голодомора может произойти в еще одной стране Евросоюза

1 мая, 21:57

Для рассмотрения в Бундестаге петиция должна набрать 50 тысяч голосов

Символы. В субботу в 16:00 по всех Украине зажгут сотни тысяч свечей в память о трагедии
Символы. В субботу в 16:00 по всех Украине зажгут сотни тысяч свечей в память о трагедии. Фото: Григорий Салай

На сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Для того, чтобы депутаты Бундестага рассмотрели документ, он должен набрать 50 тысяч подписей, и тысяча уже есть.

Поддержать петицию, которая будет находиться на сайте немецкого парламента до 27 мая, призвал украинцев Германии и глава украинского МИДа Павел Климкин. По его мнению, это обязанность каждого перед миллионами жертв сталинизма.

"Мир должен знать правду о кровавых, людоедских преступлениях советского режима, чтобы быть способным реагировать на современные проявления сталинизма, о которых заботится нынешняя российская власть", – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства.

В настоящий момент Голодомор признали геноцидом почти 30 стран мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев. Об этом сообщала главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Наталья Левчук.

Также стоит отметить, что в День память жертв Голодомора в России заявили о "попытках представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа".

В свою очередь, представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что современная Россия пытается уничтожить Украину,как это в свое время делал Сталин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Германия, голодомор, геноцид

Вы сейчас просматриваете новость " Признание Голодомора может произойти в еще одной стране Евросоюза". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинцев

12 декабря 2018, 02:33

Соавторами резолюции выступили более трех десятков конгрессменов от Демократической и Республиканской партий

38 стран подготовили в ООН декларацию на тему Голодомора

7 декабря 2018, 18:33

Голосования по данному документу не будет – его обнародуют в качестве документа Генассамблее ООН

Хокинг: бога нет - Вселенной никто не управляет

Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие

Популярная певица стала участницей шоу «Зважені та щасливі»

Суд обязал НАБУ начать производство против Парубия

"Вот это да!": Алла Пугачева поразила сеть внешним видом

Авторы сериала "Слуга народа" извинились за слова об инвалидах

Вывезти ребенка из Украины теперь можно без согласия родителя

Всплыли новые подробности убийства тату-мастера в Тернополе

Скандально известный сторонник Януковича возвращается в Украину

В день рождения Л.Украинки Климкин напомнил о ее словах про Крым

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Сегодня, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Вчера, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Невеста Джонни Деппа сбежала обратно в Петербург

25 поразительных фактов о легендарных актрисах прошлого