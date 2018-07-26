Берлинский раунд встречи "нормандской четверки": на повестке дня плебисцит и "Минск"

Ускорение процесса ввода миротворцев и фантазия Путина по референдуму на Донбассе — предварительные темы встречи глав политических департаментов МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ), которая пройдет сегодня в Берлине. По словам экспертов, там они также обсудят Минские соглашения и "голубые каски" ООН на Донбассе. "Сегодня" выяснила, зачем нужна встреча на таком уровне и какой будет судьба референдума, который лидер РФ анонсировал в Хельсинки.

Каски и подготовка

О встрече заговорили еще в выходные, а во вторник факт переговоров официально подтвердили в МИД Германии. По словам замглавы российского МИД Григория Карасина, в первую очередь будет поднята тема Минских соглашений. Особо актуальной она становится в условиях хронического нарушения "хлебного перемирия" — только за последние сутки боевики 33 раза нарушили режим тишины, трижды использовав запрещенное вооружение.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер пообещал, что политдиректора обсудят и то, как должна выглядеть миротворческая миссия ООН. Россияне хотят, чтобы "голубые каски" ограничились охраной наблюдательной миссии ОБСЕ. Украина, Германия, Франция и США требуют, чтобы безопасность обеспечивалась на всей оккупированной территории, в том числе и на российско-украинской границе. Впрочем, эксперты предостерегают от каких-либо ожиданий от этой встречи.

"Цель этой встречи — ускорить диалог, добавить в него новые темы для обсуждения", — говорит политолог Руслан Бортник.

Но, по его словам, такие встречи пока еще не приводили к конкретным результатам — они носят больше технический характер. Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич объясняет: перед любой встречей министров или президентов проходят десятки подготовительных встреч:

"Эти люди и занимаются черновой работой. Они готовят позиции и документы, которые должны быть согласованы или приняты на переговорах более высокого уровня. Но любая встреча на таком уровне полезна — это позволяет искать компромиссы".

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Уловка Кремля

Впрочем, Карасин не исключил, что на переговорах могут поднять и тему референдума на Донбассе. Напомним, во время общения с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки Путин предложил провести голосование, чтобы выяснить у местных жителей, каким должен быть статус этих территорий. Украинское руководство на это предложение отреагировало мгновенно, на всех уровнях подчеркнув, что возможность плебисцита исключена и его не признает мировое сообщество. Волкер поддержал эту позицию, отметив: референдум нельзя провести без контроля украинского правительства над этой территорией, поэтому США отвергают его. Он добавил, что сегодня много местных жителей покинуло эти территории, и это еще одна причина, почему невозможно такое голосование. Бортник уверяет: даже если эту тему и поднимут в Берлине, шансов на консенсус в ней нет.