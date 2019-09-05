Бессмертный рассказал, чем опасны заявления Путина об обмене пленными

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Информационное доминирование России в теме обмена удерживаемыми лицами, о котором сегодня говорил президент РФ Владимир Путин, грозит повторением ситуации с освобождением Надежды Савченко, которое анонсировалось семь раз. Об этом заявил журналистам экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный, сообщает Укринформ.

"Уже дважды проанонсировали освобождение (украинских заключенных в РФ – ред.). Для того, чтобы достичь" рекорда "с Надеждой Савченко, осталось еще пять раз проанонсировать, и результат будет тот же, потому информационно это обслуживается Россией и доминирует в этом информационно Россия", - сказал Бессмертный.

По его мнению, события, которые происходят вокруг процесса освобождения украинских заключенных и пленных, свидетельствуют о том, что в результате смены политического руководства в Украине "меняется механизм, который вместо того, чтобы быть усовершенствованным, приводит к определенным трещинам, которые в перспективе могут иметь очень негативные последствия".

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В этом контексте Бессмертный выразил недоумение по поводу того, что, по информации различных источников, в процедуру ожидаемого освобождения-обмена попадают 24 пленных моряки. По его словам, это может быть следствием того, что "человек, который ведет переговоры с Россией, не понимает статуса решений Морского Трибунала ООН и последствий этих решений".

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Он также обратил внимание на то, что кандидаты на обмен, фамилии которых звучат в СМИ, имеют различный правовой статус и разную дистанцию правовой очистки. Поэтому, учитывая то, что процедура правовой очистки выходит далеко за рамки возможных договоренностей об освобождении, говорить о каких-то ожидаемых сроках – это "самому себе создавать проблемы", резюмировал Бессмертный.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Как передавали новости "Сегодня", на днях сообщалось о чуть ли не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до новостей, что в одном из украинских аэропортов даже якобы приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как сообщали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

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