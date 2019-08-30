Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент

Вопрос обмена заложников Кремля на удерживаемых в Украине дезертиров, предателей, изменников Родины и пособников террористов мог выйти на финишную прямую. В ночь на пятницу, 20 августа, появились сообщения о том, что якобы Киев и Москва начали обмен, а пленные украинские моряки, а также незаконно осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб – летят домой.

Поскольку официального подтверждения этому не было, новости "Сегодня" собрали всю известную на данный момент информацию по возможному обмену.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.

"Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождении удерживаемых лиц завершится, Офис президента Украины сообщит об этом на официальных каналах", – подчеркнула она.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская просит журналистов не торопить события, но подтвердила, что переговоры по обмену идут. "Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Запрет на распространение непроверенной информацию. Держим кулаки!", – написала он.

Собравшиеся в аэропорту "Киев" журналисты заметили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, который заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией, однако добавил, что это комментировать, только когда все закончится.

"Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", – заявил чиновник.

В то же время, адвокат одного из украинских моряков Айдер Азаматов в комментарии Громадському подтвердил, что 29 августа моряков вывезли из СИЗО Москвы на Киев. Адвокат отметил, что их вывезли ночью и, скорее всего, они уже в Киеве. Он также добавил, что среди адвокатов в Киев почти никто не едет.

Сестра Олега Сенцова – Наталья Каплан – пока сомневается в возможном обмене и поверит, что это произошло только тогда, когда "сможет обнять Олега или дать ему в морду".

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – эточасть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

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