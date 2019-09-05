Нужен план "Б": названы ошибки в подходе к "минскому формату"

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Украине не нужно абсолютизировать "минский формат", а воспринимать его как переходный этап в длительном процессе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом в рамках круглого стола "Минский пат. Пять лет спасения Украины и потери Донбасса" заявил директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Минский формат" – это не платформа для мирного договора с Россией, это переходной этап, инструмент для решения гуманитарных, тактических и других вопросов. Что может быть фундаментом? Это должно быть новое соглашение, где будет указана сторона конфликта, не аморфные "ЛНР/ДНР", а именно Российская Федерация, с которой мы подпишем соглашение", – говорит Кулик.

По мнению эксперта, украинской стороне нужно осторожно подходить к любым шагам и обязательно иметь план "Б".

"Ситуация критическая, поскольку нам навязывают определенный дискурс. Дискурс этот был подхвачен. Новая администрация президента продолжает использовать предвыборные "фишечки". Во-первых, происходит абсолютизация таких понятий, как обмен или возврат заложников. Во-вторых, происходит абсолютизация нормандского формата и личной встречи Зеленского с Путиным. Как будто эти два фактора решат проблему Донбасса. Что должно быть вместе этого? Должен быть план "Б", если нормандский формат провалится. Кроме того, не абсолютизировать форматы, обмены и личные встречи. Это процесс не на один год, это долговременное дело, не надо бросать на достижение конкретной цели все средства", – считает Кулик.

Читайте больше о будущих переговорах по Украине между лидерами стран, о чем там будут говорить и каких результатов от встречи стоит ожидать в материале "Сегодня": "Запад дает России сигналы": когда встретится "нормандская четверка" и завершит ли она войну на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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