Подготовка к саммиту в "нормандском формате": в Кремле сделали заявление

На встречен в нормандском формате на уровне советников не достигли договоренностей по дате саммита

Фото: kremlin.ru

Дата проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) пока не определена, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока не определена", - сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи по результатам состоявшихся в Берлине в понедельник консультаций.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, о чем говорили на встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников, которая прошла вчера в Берлине. Переговоры длились почти 8 часов.

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", – сказал дипломат, который выступал в роли советника президента.

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Пристайко отметил, что детали по договоренности всех 4 сторон он раскрыть не может. Но среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.

Напомним, недавно в Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровне.

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