Без программы с МВФ вероятность дефолта очень высока – Яценюк

Задача правительства - получить 5,5 млрд долл. и начать переговоры об увеличении пакета до 10 млрд, говорит политик

Ключевая задача украинского правительства – завершить пакет с МВФ на 5,5 млрд долларов и безотлагательно начать переговоры об его увеличении хотя бы до 10 млрд. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер партии "Народный фронт", экс-премьер (2014-2016) Арсений Яценюк.

Политик подчеркнул, что 5 млрд долларов, которые должен предоставить МВФ, недостаточно для преодоления кризиса: "Но лучше иметь пять, чем не иметь ничего".

Он напомнил, что в 2014 году правительство под его председательством подписало с Международным валютным фондом программу на 17,5 млрд долларов.

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"Нынешнее правительство уже сейчас должно звонить, ехать "на перекладных" в Вашингтон, к директору-распорядителю и спросить одно только: что нам нужно сделать для того, чтобы увеличить пакет финансовой помощи с 5 до 10 млрд долларов. Как минимум", – сказал он.

"Закрываются внешние рынки. Из украинских облигаций уходят. Если уходят, то новые покупать не будут. А чтобы потом выйти на рынок, доходность для так называемых иностранных инвесторов будет втрое выше. А за это надо платить из бюджета", – сказал он.

Дефолт – это банкротство украинской экономики, подчеркнул он: "Кто заработает на дефолте? Те, кто должны украинскому государству, и РФ тоже. Произойдет ли дефолт без (программы с) МВФ? Вероятность очень высока, что без МВФ Украина будет объявлена ​​банкротом".

Напомним, ранее Яценюк рассказал о необходимых шагах в борьбе с коронавирусом в Украине и экономическим кризисом.

Также ранее Арсений Яценюк заявил, что Нацбанк не имеет права растратить золотовалютные резервы.

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