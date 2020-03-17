Яценюк рассказал о необходимых шагах в борьбе с коронавирусом в Украине и экономическим кризисом

Он отметил, что пандемия коронавируса - это глобальная мировая проблема

Правительство должно внести в Раду пакет законодательства для стимулирования преодоления пандемии и экономического кризиса.

Об этом в понедельник, 16 марта, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил в программе "Обратный отсчет" на телеканале UA: Первый.

"Надо честно признать, что все капитальные расходы до того момента, пока не будет завершен экономический кризис, должны быть свернуты. Основная концентрация расходов: армия, медицина и социальное обеспечение", – подчеркнул он.

Он отметил, что пандемия коронавируса – это глобальная мировая проблема. Ввиду того, как, по информации СМИ, с пандемией боролись в Китае, Тайване, Южной Корее, – Европа, в том числе и Украина, обязана немедленно принимать наиболее действенные меры, чтобы остановить пандемию.

"Номер один – страна должна ввести жесткие меры, чтобы остановить распространение данного вируса. Второе – страна должна сделать выводы из того, как это делается в странах Европы, только точно не в Италии", – подчеркнул Яценюк.

Кроме того, Яценюк отметил, что президент вместе с правительством должен дать четкую программу медицинского обеспечения, урегулирования бюджета.

"Что будет в армии – это ключевой вопрос. Программа с Международным валютным фондом, социальное обеспечение, образование и компенсаторы для бюджета. Поэтому на завтрашнее заседание парламент должен вынести не просто три закона, а уже пакет законодательства для стимулирования преодоления как пандемии, так и экономического кризиса", – подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" заявил, что премьер-министру необходимо взять постановление №100 (которое Яценюк подписывал в 2014 году – Ред.) об экономии бюджетных средств. Просто поменять фамилию Яценюк на Шмыгаль и безотлагательно подписать постановление об экономии бюджетных средств. И подать его в парламент с новым законом о бюджете.

"Номер один задача для правительства – срочно подписать с Международным валютным фондом программу на 5,5 миллиарда долларов. Для этого парламент должен безотлагательно принять все пакеты законодательства – так называемые предварительные условия для подписания соглашения с фондом", – подчеркнул Арсений Яценюк. В тренде Карантин, "вечный Путин" и нефтяная война – Реальная политика с Евгением Киселевым

Кроме того, правительство обязано внести в парламент законопроект, предусматривающий отсрочку уплаты налогов без уплаты пени и штрафов:

"То есть налоговый кредит, налоговая рассрочка без начисления 120% учетной ставки Национального банка. Сейчас не время зарабатывать на бизнесе", – подчеркнул Яценюк.

Арсений Яценюк также посоветовал властям повторить те шаги, которые он сделал во главе правительства в 2014-2015 годах:

"Я бы сейчас остановил налоговые проверки. Исключительно камеральная проверка. Часть бизнеса, социально ответственная, будет нести расходы, связанные с борьбой с коронавирусом. Кто будет финансировать благотворительные фонды, кто будет помогать людям. Эти расходы должны быть включены в расходы на уменьшение налоговой базы ", – подчеркнул он.

В то же время Арсений Яценюк подчеркнул, что введение уголовной ответственности за нарушение карантина – является преувеличением.

"Административная ответственность – да. Уголовная – я знаю, чем это закончится: начнут бегать друг за другом, только вирус это не остановит", – резюмировал он.

Ранее Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил две тысячи экспресс-тестов для диагностирования COVID-19. Эта партия направляется туда, где увеличивается количество случаев заболевания.

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