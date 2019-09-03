Контроль без "решал" и "смотрящих": какой видят реформу Генпрокуратуры

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Координация Генеральной прокуратурой Украины органов уголовной юстиции, о которой заявил новый генпрокурор Руслан Рябошапка, – это позитивный шаг. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал юрист Иван Либерман.

По его словам, дополнительный контроль и верификация – это всегда плюс.

"Генеральная прокуратура восстановит со своей стороны функцию координации деятельности органов уголовной юстиции. Это значительное изменение. Прокуратура будет контролировать законность тех или иных действий, бездеятельности, соответствуют нормам закона различные действия, которые происходят в силовых ведомствах. То есть Генпрокуратура в определенной степени будет иметь определенный контроль деятельности части работы Министерства юстиции. Это хорошо. Поскольку в любом случае любая верификация – это проверка проверенной информация. Она будет выяснять, действительно ли та или иная информация соответствует действительности, объективности, правдивости. Любая верификация – это всегда плюс", – говорит Либерман.

Кроме того, как отмечает эксперт, это значит создание новых рабочих мест.

"Это будут новые должности, новые люди. Кроме того, этих людей также нужно будет контролировать", – продолжает юрист.

Конечно же, отмечает Иван Либерман, что такие изменения могут иметь негативные последствия. К примеру, подобные полномочия имела Генпрокуратура времен президентства Виктора Януковича, но тогда, как объясняет эксперт, было все по-другому.

"Сама идея хорошая. Конечно, под такие идеи нужно будет отшлифовать законодательство. При Януковиче же были тройные стандарты. Существовал в Генпрокуратуре орган, который мог давить и на бизнес, и на судей, и на людей. Это были "решалы" и "смотрящие". Поэтому там были конфликты. Если сегодня таких не будет, а останется все в рамках закона, то такая идея хорошая", – подводит итог эксперт.

Напомним, Руслан Рябошапка был назначен генеральным прокуроромУкраины на первой сессии Верховной Рады IX созыва. За его кандидатуру проголосовали 312 депутатов парламента.

Новый генеральный прокурор собирается регулярно привлекать к ответственности топ-чиновников. Об этом он рассказал лично во время своего представления на посту генерального прокурора при своем предшественнике Юрии Луценко и главе Офиса президента Украины Андрее Богдане 30 августа.

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