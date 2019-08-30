Новый генпрокурор Украины "хочет крови" топ-чиновников

Назначенный накануне глава Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка собирается регулярно привлекать к ответственности топ-чиновников.

Об этом он рассказал лично во время своего представления на посту генерального прокурора при своем предшественнике Юриис Луценко и главе Офиса президента Украины Андрее Богдане 30 августа.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников", – предупредил Рябошапка.

Об обещает найти и вернуть Украине "как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей".

"Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", — заявил новоназначенный генпрокурор.

Напомним, Руслан Рябошапка был назначен генеральным прокурором Украины на первой сессии Верховной Рады IX созыва. За его кандидатуру проголосовали 312 депутатов парламента.

Кроме того, в этот день нардепы избрали и членов Кабинета министров. О людях, занявших министерские кресла в новом правительстве Украины, вы можете узнать в статье "SMMщик, IT-шник и руководитель телеканала: что нужно знать о новом Кабмине" на нашем сайте.

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