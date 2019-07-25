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Безсмертный о переговорах по Донбассу: как быть с "мамой" Меркель и "дедом" Путиным

25 июля, 08:39

По мнению политика, жизнеспособность Нормандского формата зависит от способности общаться между собой

Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня".

К концу лета после многолетнего перерыва должна состояться вторая встреча внешнеполитических советников лидеров Нормандской четверки. Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Бессмертный положительно оценивает дальнейшее разведение сил в следующих точках на Донбассе. Однако, по его словам, нам всем надо снять розовые очки.

По словам Романа Безсмертного, жизнеспособность Нормандского формата не во всем будет зависеть от встречи лидеров.

"С моей точки зрения она в принципе зависит от способности общаться между собой. И в этом формате уже сейчас представлены несколько поколений, между которыми, как показал политический опыт в Украине, идет конфликт. Как будут уживаться эти поколения в Нормандском процессе? Мне очень трудно сказать, потому что это в большой степени личностный контакт. Вспомните, как начинались встречи лидеров США и России, когда они заявили, что договорились называть друг друга Борис и Билл. Помните? А потом договорились называть друг друга Петр и Франсуа. А как будут именовать себя месье Владимир и месье Макрон? И где здесь место "маме" Меркель и "деду" Владимиру?" – отметил Роман Безсмернтый, подчеркнув, что на самом деле в международных отношениях это очень важные вещи.

Напомним, Роман Безсмертный также отмечал, что уже общался с президентом Владимиром Зеленским, который также хочет мира на Донбассе, и оба они сходятся в том, что акцент должен делаться на создании социально-гуманитарных условий на Донбассе. 


Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Путину нужна Украина в постоянном огне": интервью с Романом Безсмертным".

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Тег переговоры, Путин, Меркель, безсмертный, минские договоренности, нормандский формат, разведение сил, Макрон

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АВТОР:

Зеленюк Кристина

Источник:

Сегодня

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