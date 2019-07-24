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Есть колоссальное желание достичь мира: Безсмертный о разговоре с Зеленским по Донбассу

24 июля, 15:08

Представитель Украины на переговорах в Минске рассказал о разговоре с президентом

Роман Безсмертный
Роман Безсмертный. Фото: Сегодня

Роман Безсмертный, который представляет Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, отметил, что они с президентом Владимиром Зеленским сходятся в том, что акцент должен делаться на создании социально-гуманитарных условий на Донбассе. Об этом Роман Безсмернтный рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Из разговора с Зеленским следует колоссальное желание достичь мира", – отметил Безсмертный.

На вопрос о том, ставил ли Зеленский первоочередные задачи при встрече и чего он ожидает в ТКГ, Роман Безсмертный ответил, что на встрече с президентом обсуждали и стратегию, и тактику.

"Но это дело переговорного процесса, поэтому я бы не стал выкладывать все эти вещи", – отметил Безсмертный, подчеркнув, что Зеленский "не выходил за красные линии", которые Безсмернтый обозначили для себя лично.

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"Если бы я чувствовал опасность, я бы не согласился участвовать в этом процессе.  Мы сходимся в том, что ключевой акцент должен делаться на создании социально-гуманитарных условий, потому что там находятся граждане Украины", – рассказал Безсмертный.

Напомним, Роман Безсмертный отмечал, что будет настаивать, чтобы в Раде появилась группа по Минску и Донбассу.

Больше  читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ситуация в Минске изменилась в меньшей степени, чем я ожидал": интервью с Романом Безсмертным".


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Тег Зеленский, безсмертный, переговоры в Минске, ТКГ

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АВТОР:

Зеленюк Кристина

Источник:

Сегодня

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