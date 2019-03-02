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Безвиз и помощь МВФ для Украины могут заморозить из-за решения КС – Transparency International

Сегодня, 02:00

Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, отметили в агентстве

Фото: AFP
Безвиз и помощь МВФ для Украины могут заморозить из-за решения КС – Transparency International //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/936/d25/5c7936d2519ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/936/d25/5c7936d2519ec.jpg Политика Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, отметили в агентстве

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении является нарушением международных обязательств Украины и может привести к замораживанию безвизового режима с ЕС и финансовой помощи МВФ. Об этом сообщает Transparency International.

"Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, то есть все шансы, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, а это в свою очередь угрожает экономическому развитию страны", – заявила председатель правления Transparency International Делия Феррейра Рубио.

Статья 368-2 УК Украины, которая решением Конституционного суда (КС) была признана неконституционной, на самом деле возлагала бремя доказывания невиновности не на подозреваемого, а на сторону обвинения, считают в организации.

Правительство Украины должно взять ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут закрыть из-за решения КС, отмечают в Transparency International.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Киеве с 5 по 13 марта, сообщили в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

Как сообщалось, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В январе 2019 года Киев и Фонд определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.

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Тег ЕС, транш, безвизовый режим, МВФ, Transparency International, безвиз

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УНН

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