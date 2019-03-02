Безвиз и помощь МВФ для Украины могут заморозить из-за решения КС – Transparency International
Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, отметили в агентстве
Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении является нарушением международных обязательств Украины и может привести к замораживанию безвизового режима с ЕС и финансовой помощи МВФ. Об этом сообщает Transparency International.
"Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, то есть все шансы, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, а это в свою очередь угрожает экономическому развитию страны", – заявила председатель правления Transparency International Делия Феррейра Рубио.
Статья 368-2 УК Украины, которая решением Конституционного суда (КС) была признана неконституционной, на самом деле возлагала бремя доказывания невиновности не на подозреваемого, а на сторону обвинения, считают в организации.
Правительство Украины должно взять ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут закрыть из-за решения КС, отмечают в Transparency International.
Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Киеве с 5 по 13 марта, сообщили в представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.
Как сообщалось, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.
В январе 2019 года Киев и Фонд определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.
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