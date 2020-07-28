Боевики тоже заинтересованы в перемирии: Резников указал на важный момент

Несмотря на срыв перемирия на Донбассе в первый же день, боевики все равно заинтересованы в прекращении огня, о чем свидетельствуют переговоры в Трехсторонней контактной группе.

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Об этом рассказал в комментарии Hromadske radio вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, представители боевиков тщательно подошли к переговорам по прекращению огня.

"Те люди, которые находятся в переговорном процессе, – они не являются военными. Они выполняют те указания и инструкции, которые получают перед каждым Минском. Но у меня есть ожидания, что они бы не вели эти переговоры и не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой тех дополнительных мер (по перемирию), если бы у них не было намерения придерживаться режима прекращения огня, потому что с их стороны также погибают люди", – говорит Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне и командование ООС, и главари боевиков дали приказ о прекращении любого огня и обязали свои силы соблюдать режим тишины на передовой. Нельзя использовать никакое вооружение. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

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Вот только соблюдать его оккупационные войска традиционно не стали, открыв огонь уже через полчаса после вступления в силу договоренностей. В ООС рассказали, где именно боевики сорвали перемирие.

В то же время в Кремле решили избежать ответственности за срыв договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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