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Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе: где велся огонь

28 июля, 07:24

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы

На Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, боевики продолжают обстреливать полиции украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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"В течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, в районе населенного пункта Водяное враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Южного ударили из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще один факт провокации со стороны боевиков зафиксировали неподалеку Новомихайловки. Там, вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов враг совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

"Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет", – добавили в ООС.

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Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня, но украинские военные в полной боеготовности – крупнокалиберные пулеметы на передовой, а более мощное вооружение готовы быстро подтянуть к позициям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики нарушение перемирие обстрелы ООС

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