Боевики сорвали новое перемирие на Донбассе: в ООС сообщили подробности

Оккупационные войска открыли огонь через полчаса после вступления в силу режима тишины

Новый режим прекращения огня на Донбассе начался сегодня в полночь, однако практически сразу же боевики его нарушили. После этого сегодня утром противник еще раз атаковал позиции украинских военных. Об этом рассказал на брифинге командующий Объединенными силами Владимир Кравченко.

"Ситуация на линии разграничения стабильная и под контролем. К сожалению, со стороны противника в 00:20-00:45 был обстрел подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты со стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес", – сказал он.

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Также Кравченко сообщил, что около 9:00 в районе ответственности 79-й бригады противник совершил три выстрела по позициям украинских военных из ручного противотанкового гранатомета.

Отметим, что накануне и командование ООС, и главари боевиков дали приказы о прекращении любого огня и обязали свои силы соблюдать режим тишины на передовой. Нельзя использовать никакое вооружение. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

Также мы писали, что контролировать режим прекращения огня на Донбассе будут ветераны. Такие меры, по замыслу штаба ООС, позволят не отвлекать личный состав от боевых задач и предупредить возможные провокации.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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