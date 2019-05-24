Богдан: Крым – это Украина, и это не обсуждается

Богдан считает. что журналистам даже не стоит задавать вопросы о Крыме

Фото: president.gov.ua

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Крым, безусловно, является территорией Украины.

"Крым – это Украина, и это не обсуждается. По моему мнению, журналистам даже не стоит задавать такие вопросы, они просто унижают украинцев", – сказал он в эфире одного из телеканалов.

Он отвечал на вопрос о том, могут ли быть какие-то компромиссы по вопросу возвращения Крыма для урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, Зеленский ранее назначил Богдана главой Администрации президента.

Как сообщалось, 22 мая замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.

В свою очередь новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Ранее 14 мая 2019 года Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти",

Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Богдан: Крым – это Украина, и это не обсуждается". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"