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Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие и психически больные люди

16 сентября, 12:30

254 человека пришли в президентскую партию из абсолютно разных кругов, отметил глава Офиса президента

"Слуги народа". Фото: facebook.com/sluganarodu.official

"Слуги народа". Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что в "Слуге народа" в Верховной Раде много людей, которых президент раньше и не знал, но уверен, что конфликта между ними не будет.

Об этом он сказал в интервью BBC.

По его словам, 254 человека пришли в президентскую партию из абсолютно разных кругов, с большинством из которых президент и его ближайшая команда не были знакомы. Однако глав ОП не считает, что может привести к конфликту парламентских "слуга народа" с президентом.

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"Часть людей пришла реально с Facebook, часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу – мы ему звонили и спрашивали: "Идешь от нас? Завтра надо отнести документы". Есть и такие люди. Кого-то давали областные штабы, есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр, есть люди от BRDO, которых привел Алексей Гончарук (сейчас премьер-министр – ред.), которых мы в жизни никогда не видели … Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы … Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать", – сказал Богдан.

Он отметил, что депутаты от "Слуги народа" могут сориться, чего-то не понимать, но идут вместе к одной цели.

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"Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды, пожалуй, мы будем расценивать его врагом. Мы очень демократичны к своим врагам", – резюмировал глава ОП.

Отметим, после начала работы нового парламента IX созыва многих стало раздражать слишком быстрое принятие законов, которые регулярно получают большинство поддержки именно от президентской политсилы. Однако на днях, как сообщали новости "Сегодня", случился "удивительный" момент – большинство в Раде провалило два голосования.

Напомним, недавно в Раде зафиксировали первых кнопкодавов от президентской партии. Подробней смотрите в сюжете:

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