Фракция "Слуги народа" в новой Верховной Раде: полный список народных депутатов

Фракция получит полномочия коалиции

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В пятницу, 26 июля подсчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины завершен. В парламент проходят пять партий – точно так, как это спрогнозировали в день голосования экзит-полы. Сайт "Сегодня" уже опубликовал полный список депутатов в новой Раде. По результатам голосования наибольшую поддержку по стране – 43,16% набрала партия "Слуга народа". Таким образом, по спискам партии в парламент проходят 124 народных депутата. Еще 130 мест в парламенте партия получила в мажоритарных округах. Всего у "Слуги народа" в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов.

Не исключено во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. В частности, члены партии УКРОП (таких в нынешний парламент по мажоритарным округам прошло трое), другие депутаты, поддерживающие нового президента Украины. Впрочем, возможно, сторонники политики Владимира Зеленского не из "Слуги народа" предпочтут создать в парламенте собственную лояльную группу.

Результат "Слуги народа" означает, что парламент будущего созыва может обойтись без коалиции: согласно Конституции фракция, составляющая парламентское большинство, обладает правами коалиции, в частности, она самостоятельно может формировать правительство. Тем не менее запрета на создание коалиции в таком случае нет, поэтому президентская политсила вполне может предложить соответствующие переговоры любой другой парламентской партии.

Сайт "Сегодня" предлагает ориентировочный список народных депутатов, которые составят крупнейшую фракцию парламента.

Фракция партии Слуга народа

Разумков Дмитрий Александрович: родился 8 октября 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Политической партии "Слуга народа", член Политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Стефанчук Руслан Алексеевич: родился 29 октября 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник Президента Украины – Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, Администрация Президента Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Венедиктова Ирина Валентиновна: родилась 21 сентября 1978 року, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, беспартийнaя, проживает в пгт Высокий Харьковского района Харьковской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Арахамия Давид Георгиевич: родился 23 мая 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Николаеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Янченко Галина Игоревна: родилась 29 апреля 1988 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Федоров Михаил Альбертович: родился 21 января 1991 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "ЕСЕМЕМСТУДИО", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Корниенко Александр Сергеевич: родился 12 мая 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Красносельская Анастасия Олеговна: родилась 23 июня 1984 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ткаченко Александр Владиславович: родился 22 января 1966 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Беленюк Жан Венсанович: родился 24 января 1991 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, спортсмен-инструктор, ЦСКА ВСУ, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Бабак Сергей Витальевич: родился 31 июля 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора, государственное научное учреждение "Центр морской геологии, геоэкологии и осадочного рудообразования НАН Украины", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Криклий Владислав Артурович: родился 23 ноября 1986 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник, Главный сервисный центр МВД Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Шуляк Елена Алексеевна: родилась 24 января 1976 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Мидланд Девелопмент Украина", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Наталуха Дмитрий Андреевич: родился 15 сентября 1987года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, ООО "Лед/Огьюри", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ясько Елизавета Алексеевна: родилась 17 октября 1990 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Оржель Алексей Анатольевич: родился 26 января 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель профильного энергетического сектора, Офис эффективного регулирования, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует Герус Андрей Михайлович: родился 18 марта 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, общественная организация "Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Радуцкий Михаил Борисович: родился 5 декабря 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент клиники, ООО "Борис", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Монастырский Денис Анатольевич: родился 12 июня 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, эксперт по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем, Аналитический центр "Украинский институт будущего", беспартийный, проживает в городе Хмельницком, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Гетманцев Данил Александрович: родился 26 апреля 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры финансового права юридического факультета, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Малюська Денис Леонтьевич: родился 19 ноября 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, специалист по развитию частного сектора, Группа Всемирного банка, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Холодов Андрей Иванович: родился 20 августа 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора, ООО "папкам Плюс", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Лерос Гео Багратович: родился 24 апреля 1989 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, режиссер, арт-проект "Арт Юнайтед Юз", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кальченко Сергей Витальевич: родился 30 декабря 1964 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, адвокатское объединение "Хиллмонт Партнерс", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ткаченко Максим Николаевич: родился 24 января 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, ООО "Квартал-Концерт", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Чернев Егор Владимирович: родился 5 февраля 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Юраш Святослав Андреевич: родился 16 февраля 1996 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Сушко Павел Николаевич: родился 16 ноября 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Директор ООО "Прайм Стори Пикчерс", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Верещук Ирина Андреевна: родилась 30 ноября 1979 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент, общественная организация "Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кубраков Александр Николаевич: родился 20 августа 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель сектора телекоммуникаций и Ай-Ти, Офис эффективного регулирования, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Диденко Юлия Александровна: родилась 8 мая 1978 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, коммерческий директор, ООО "Рекламное агентство "ВМЕСТЕ", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Соломчук Дмитрий Викторович: родился 1 октября 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ЧП "ФИРМА "АГРО-ЦЕНТР", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ананченко Михаил Олегович: родился 17 ноября 1994 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, помощник городского головы, исполнительный комитет Сумского городского совета, член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Сумы, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Коваленко Анна Николаевна: родилась 5 мая 1991 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в городе Буча Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Неклюдов Владлен Михайлович: родился 13 октября 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Прокуратура Днепропетровской области, беспартийный, проживает в городе Днепре, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кривошеев Игорь Сергеевич: родился 2 июня 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Ужгороде, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ионушас Сергей Константинович: родился 18 октября 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в гроде Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Завитневич Александр Михайлович: родился 19 апреля 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Смелянский Литейный Завод", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Струневич Вадим Олегович: родился 24 ноября 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ГП "Производственно-техническая фирма", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Воронов Владимир Анатольевич: родился 23 августа 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, брендинговое международное агентство Воронова Владимира, член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Аристов Юрий Юрьевич: родился 1 июля 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "АТЛАНТИК-ЮММА", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кисель Юрий Григорьевич: родился 28 февраля 1963 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Растро", беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Галайчук Вадим Сергеевич: родился 14 февраля 1971 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Хиллмонт Партнерс", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ковалев Артем Владимирович: родился 2 марта 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "УНИАН", беспартийный, проживает в городе Шостка Сумской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Стернийчук Валерий Александрович: родился 18 июня 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий клубом, Пидгайцевский сельский совет Луцкого района Волынской области, член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Луцке Волынской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Михайлюк Галина Олеговна: родилась 14 июня 1987 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник по вопросам подготовки законов, Консультативная миссия Европейского Союза в Украине, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Бабий Роман Вячеславович: родился 6 июля 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Гельд-Энергия", беспартийный, проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Качура Александр Анатольевич: родился 18 августа 1990 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, адвокатское бюро "КАЧУРА ЛОЕРС", член Политической Партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Новосад Анна Игоревна: родилась 28 июля 1990 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции, Министерство образования и науки Украины, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует Культенко Артем Валерьевич: родился 8 января 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Марусяк Олег Романович: родился 24 сентября 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Ладно", беспартийный, проживает в городе Калуш Ивано-Франковской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кириченко Николай Александрович: родился 12 декабря 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в селе Высшее Соленое Боровского района Харьковской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Третьякова Галина Николаевна: родилась 21 января 1963 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, общественная организация "Институт Гражданских Свобод", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Халимон Павел Витальевич: родился 10 июня 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, финансовый директор, ООО "ПРОМЕТЕЙ-ГАЗ 1", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Прилуки Черниговской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мошенец Елена Владимировна: родилась 6 марта 1983 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, шеф-редактор, ООО "Комуникационный хаб "Экономика", беспартийнaя, проживает в городе Николаеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Саладуха Ольга Валерьевна: родилась 4 июня 1983 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, спортсмен-инструктор, Государственная пограничная служба Украины, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Коваль Ольга Владимировна: родилась 17 июня 1991 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент, Национальный университет пищевых технологий, член Политической партии "Слуга народа", проживает в селе Баштечки Жашковского района Черкасской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Загоруйко Алина Леонидовна: родилась 11 апреля 1984 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрисконсульт, ЧП "Украинский консультационная группа", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Бондаренко Олег Владимирович: родился 3 ноября 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Инвестплюс", беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Крячко Михаил Валерьевич: родился 24 мая 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, операционный директор, ООО "ЕСЕМЕМСТУДИО", член Политической Партии "Слуга народа", проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Бардина Марина Олеговна: родилась 17 декабря 1992 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, помощник народного депутата Украины, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Марченко Людмила Ивановна: родилась 28 марта 1983 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ведущий специалист департамента обучения и развития персонала, ООО "Эпицентр К", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Тернополе, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Юнаков Иван Сергеевич: родился 28 января 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Володина Дарья Артемовна: родилась 16 апреля 1991 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Савченко Ольга Станиславовна: родилась 7 июня 1989 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Гринчук Оксана Анатольевна: родилась 20 июня 1979 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер гостиничного бизнеса, ООО "Бизнес-центр "Буковина", беспартийнaя, проживает в городе Черновцы, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Козак Владимир Васильевич: родился 9 июня 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Лысюк Андрей Александрович: родился 18 ноября 1976 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, адвокатское объединение "Хиллмонт партнерс", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Сова Александр Георгиевич: родился 29 мая 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Ватрас Владимир Антонович: родился 12 февраля 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры гражданского права и процесса, Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова, беспартийный, проживает в городе Хмельницком, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мулик Роман Миронович: родился 18 июня 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Ивано-Франковске, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Тарасов Олег Сергеевич: родился 26 февраля 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по внешнеэкономической деятельности, ЧП "Агроэкстра", беспартийный, проживает в городе Кропивницкий, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Костюх Анатолий Вячеславович: родился 25 марта 1988 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член политической партии "Слуга народа", проживает в селе Сторожница Ужгородского района Закарпатской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Брагарь Евгений Вадимович: родился 30 мая 1994 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, аспирант, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Безгин Виталий Юрьевич: родился 18 апреля 1990 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, эксперт по коммуникациям и дизайну, Офис эффективного регулирования, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Салийчук Александр Вячеславович: родился 25 февраля 1987 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Первая мясная хата" ТМ "Гощанские колбасы", беспартийный, проживает в городе Ровно, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Репина Элла Анатольевна: родилась 17 ноября 1973 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Пушкаренко Арсений Михайлович: родился 10 октября 1992 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, помощник-консультант народного депутата Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Заблоцкий Марьян Богданович: родился 21 сентября 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, Украинская аграрная ассоциация, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Клочко Андрей Андреевич: родился 16 марта 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, кризис-менеджер, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Овчинникова Юлия Юрьевна: родилась 24 марта 1985 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполняющий обязанности декана биологического факультета, Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, беспартийнaя, проживает в городе Виннице, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мережко Александр Александрович: родился 14 февраля 1971 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры права, Киевский национальный лингвистический университет, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Устенко Алексей Олегович: родился 7 апреля 1994 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель инвестиционного направления, ООО "Агродженерейшн", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кабанов Александр Евгеньевич: родился 6 августа 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, сценарист, ООО "Квартал 95", член Политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Вениславский Федор Владимирович: родился 16 мая 1969 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры конституционного права Украины, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Булах Лада Валентиновна: родилась 11 февраля 1976 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор, благотворительная организация "100% жизни. Киевский регион", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Петруняк Евгений Васильевич: родился 24 июля 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мариковский Александр Валерьевич: родился 18 сентября 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Библиотека", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Федиенко Александр Павлович: родился 20 апреля 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "ИМК", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мотовиловец Андрей Викторович: родился 29 апреля 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, первый заместитель директора, ГП "Прозорро.Продажи", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Колесник Анна Сергеевна: родилась 24 октября 1994 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Богуцкая Елизавета Петровна: родилась 14 апреля 1964 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, живет в городе Вышгород Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Нагаевский Артем Сергеевич: родился 24 января 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя правления, ОАО АТП 13058, член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Потураев Никита Русланович: родился 4 сентября 1970 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Фокус Медиа", беспартийный, проживает в городе Днепре, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Якименко Павел Витальевич: родился 8 ноября 1989 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Интерплекс", беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кунаев Артем Юрьевич: родился 29 апреля 1992 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель руководителя управления по маркетингу и продажам вертолетной техники, АО "Мотор Сич", беспартийный, проживает в городе Запорожье, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Припутень Дмитрий Сергеевич: родился 23 мая 1986 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры общеправовых дисциплин, Днепропетровский государственный университет внутренних дел Украины, беспартийный, проживает в городе Днепре, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Павлюк Максим Васильевич: родился 3 июня 1992 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель военного прокурора, Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Мокан Василий Иванович: родился 19 апреля 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора ООО "Украинская Политконсалтинговая Группа", беспартийный, проживает в селе Крушинка Васильковского района Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Пидласа Роксолана Андреевна: родилась 25 января 1994 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник министра, Министерство экономического развития и торговли Украины, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Торохтий Богдан Григорьевич: родился 9 июня 1984 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрисконсульт, филиал ПАД "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины "Одесский зерновой терминал", беспартийный, проживает в городе Кропивницком, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Дмитриева Оксана Александровна: родилась 26 апреля 1980 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный врач, ООО "Статус Дент", беспартийная, проживает в городе Днепре, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Шол Маргарита Витальевна: родилась 15 сентября 1988 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в городе Мариуполь Донецкой области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Костин Андрей Евгеньевич: родился 17 апреля 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя, Совет адвокатов Одесской области, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Горбенко Руслан Александрович: родился 12 марта 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Интершина УА", беспартийный, проживает в селе Лесники Киевской области, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Жупанин Андрей Викторович: родился 19 июля 1989 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрист, ООО "Ди Эл Эй Пайпер Украины", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Тистык Ростислав Ярославович: родился 9 октября 1993 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Кравчук Евгения Михайловна: родилась 23 декабря 1985 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Яковлева Нелли Ильинична: родилась 21 июня 1985 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Гривко Сергей Дмитриевич: родился 12 декабря 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Слуга народа", проживает в городе Чернигове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Павловский Петр Иванович: родился 15 октября 1981 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Аллахвердиева Ирина Валерьевна: родилась 26 августа 1978 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, Николаевская областная дирекция ЧАО СК "Уника", безпартийнaя, проживает в городе Николаеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Винтоняк Елена Васильевна: родилась 29 марта 1979 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрисконсульт, ФЛП "Мулик Роман Миронович", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Ивано-Франковске, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Заславский Юрий Иванович: родился 6 марта 1982 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Макрус ЛТД", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Хмельницком, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Задорожный Андрей Викторович: родился 21 мая 1968 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Юридическая фирма "ПРОКСЕН", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Шипайло Остап Игоревич: родился 7 января 1989 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Карпатбуд Девелопмент", беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Шинкаренко Иван Анатольевич: родился 1 октября 1986 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, инженер, Институт возобновляемой энергетики Академии наук Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Совгиря Ольга Владимировна: родилась 6 августа 1980 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель кафедры конституционного права юридического факультета, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Крейденко Владимир Викторович: родился 8 мая 1987 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, Всеукраинская молодежная общественная организация "Совесть и Надежда Украины", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Тарасенко Тарас Петрович: родился 26 июля 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Сольский Николай Тарасович: родился 22 мая 1979 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрист, адвокатское объединение "Процик и Партнеры", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Фролов Павел Валерьевич: родился 1 сентября 1976 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный консультант, Аппарат Верховной Рады Украины, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Новиков Михаил Николаевич: родился 15 ноября 1965 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Подгорная Виктория Валентиновна: родилась 10 февраля 1969 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, эксперт, общественный союз "Хай-тек офис Украина", беспартийнaя, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует. Избрание: по спискам партии "Слуга народа". Пашковский Максим Игоревич: родился 24 марта 1983 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Панчер Солюшнс", беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №11. Драбовский Анатолий Григорьевич: родился 1 августа 1958 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ректор Винницкого кооперативного института, беспартийный, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №12. Борзова Ирина Наумовна: родилась 28 августа 1982 года в городе Винница, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №14 Рублев Вячеслав Владимирович: родился 25 февраля 1979 года в городе Луцк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя Волынского областного совета, беспартийный, проживает в городе Луцк, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №20. Кисилевский Дмитрий Давыдович: родился 23 апреля 1983 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по корпоративным отношениям ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №24. Бужанский Максим Аркадьевич: родился 24 ноября 1974 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер ООО "Арна", беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №25 Нестеренко Кирилл Александрович: родился 8 февраля 1993 в городе Сумы, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по развитию, ЗАО "Днепрокоммунтранс", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №26 Медяник Вячеслав Анатольевич: родился 3 августа 1987 года в городе Снежное Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №27 Мысягин Юрий Михайлович: родился 21 марта 1974 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №28 Демченко Сергей Алексеевич: родился 13 марта 1976 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в поселке Дослидное Днепровского района Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №29 Личман Анна Васильевна: родилась 31 января 1978 года в городе Одессе, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор Благотворительной организации "Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ", беспартийная, живет в селе Новоалександровка Днепровского района Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №30 Захарченко Владимир Васильевич: родился 27 января 1971 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по безопасности, ООО "Завод буровой техники "ДСД", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №31 Криворучкина Елена Владимировна: родилась 18 октября 1971 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры экономики и предпринимательства, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №32 Корявченков Юрий Валерьевич: родился 26 ноября 1974 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, актер, ООО "Квартал 95", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №33 Черный Дмитрий Сергеевич: родился 14 октября 1989 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Общественная журналистика", беспартийный, проживает в городе Желтые Воды Днепропетровской области , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №34 Герман Денис Вадимович: родился 8 сентября 1981 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Альфа-Косметикс", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №35 Каптелов Роман Владимирович: родился 16 марта 1980 в селе Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №36 Бородин Владислав Валерьевич: родился 18 июня 1971 года в городе Шостка Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №38 Северин Сергей Сергеевич: родился 20 июня 1980 года в пгт Покровское Покровского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя – начальник управления экономики, бюджета и финансов, исполнительный аппарат Днепропетровского областного совета, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №39 Трухин Александр Николаевич: родился 10 ноября 1986 года в городе Днепродзержинск Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель наблюдательного совета, ЗАО "ПРХ", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №40 Герасименко Игорь Леонидович: родился 5 января 1984 года в городе Радомышле Радомышльского района Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в городе Житомире, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №62 Кицак Богдан Викторович: родился 2 сентября 1992 года в городе Бердичев Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель, КУ "Бердичевский педагогический колледж", беспартийный, проживает в городе Бердичев Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №63 Костюк Дмитрий Сергеевич: родился 1 июня 1993 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, журналист, телеканал "Еспресо", беспартийный, проживает в городе Новоград-Волынский Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №65 Грищенко Татьяна Николаевна: родилась 27 августа 1979 года в городе Малин Житомирской области, гражданка Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование среднее специальное, временно не работает, беспартийная, проживает в городе Малин Малинского района Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №66 Кузьминых Сергей Владимирович: родился 17 января 1983 года в городе Житомир, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Житомир, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №67 Лаба Михаил Михайлович: родился 29 октября 1975 в селе Турья Поляна Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Невицкий сельский голова, беспартийный, проживает в селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №70 Касай Геннадий Александрович: родился 28 ноября 1972 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор спортивного комплекса, ОАО "Мотор Сич", беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует , субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №74 Соха Роман Васильевич: родился 18 октября 1975 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член политической партии "Слуга народа", проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №75 Шевченко Евгений Владимирович: родился 4 мая 1972 года в городе Мелитополь Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №76 Штепа Сергей Сергеевич: родился 30 апреля 1990 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №77 Яцык Юлия Григорьевна: родилась 14 августа 1979 года в городе Васильевка Васильковского района Запорожской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, управляющая, адвокатское бюро "Адвокатская компания Юлии Яцык", член Политической партии "Слуга народа ", проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия" Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №79 Мельник Павел Викторович: родился 26 июня 1984 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пиар-директор, благотворительный фонд "Алкоголь СТОП", беспартийный, проживает в городе Токмак Запорожской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №81 Никитина Марина Викторовна: родилась 16 апреля 1986 года в городе Гуляйполе Запорожской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в Гуляйполе Гуляйпольского района Запорожской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №82 Фрис Игорь Павлович: родился 29 сентября 1973 года в городе Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус, Ивано-Франковский городской нотариальный округ, беспартийный, проживает в городе Ивано-Франковске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия"Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №84 Прощук Эдуард Петрович: родился 19 февраля 1982 года в городе Калуш Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель главы, потребсоюз Ивано-Франковской области, беспартийный, проживает в Ивано-Франковске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №85 Матусевич Александр Борисович: родился 20 марта 1974 года в селе Старый Мизунь Долинского района Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ГП "Выготское лесное хозяйство", беспартийный, проживает в селе Пациков Долинского района Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №86 Андриевич Зиновий Мирославович: родился 10 января 1972 года в городе Надворная Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, городской глава, беспартийный, проживает в городе Надворная Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №87 Тимофийчук Владимир Ярославович: родился 17 февраля 1986 года в селе Попельники Снятынского района Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Агро-Лидер", член политической партии "Слуга народа ", проживает в селе Попельники Снятынского района Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №89 Дунда Олег Андреевич: родился 6 марта 1980 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "А.В.С.", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №91 Колюх Валерий Викторович: родился 18 апреля 1973 года в селе Медвин Богуславского района Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры политических наук, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №92 Скороход Анна Константиновна: родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по организационно-правовым вопросам, ООО "Строительный комбинат "Прогресс", беспартийная, живет в городе Борисполь Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №93 Дубинский Александр Анатольевич: родился 18 апреля 1981 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, телеведущий, ИП "1 + 1 Продакшн", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №94 Горобец Александр Сергеевич: родился 15 февраля 1978 года в городе Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ООО "Сфера житлобуд", беспартийный, проживает в селе Фурсы Белоцерковского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №95 Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна: родилась 23 июня 1985 года в городе Староконстантинов Хмельницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, специальный корреспондент, ООО "ТРК" Студия 1 + 1 ", беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №96 Галушко Николай Леонидович: родился 5 декабря 1979 года в г. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "ГАЛИД", беспартийный, проживает в городе Бровары Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №97 Бунин Сергей Валерьевич: родился 3 мая 1971 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Грант", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №98 Дануца Александр Анатольевич: родился 29 января 1980 года в городе Малая Виска Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Прайм-Тайм", член политической партии "Слуга народа", проживает в Кропивницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №99 Мурдий Игорь Юрьевич: родился 8 августа 1982 года в городе Новоукраинка Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ЧП "Тек Центр", беспартийный, проживает в Кропивницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №100 Кузбит Юрий Михайлович: родился 29 марта 1977 года в Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Адвокатская группа "Прецедент", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №101 Воронько Олег Евгеньевич: родился 15 мая 1974 года в городе Светловодск Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Светловодск Кировоградской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №103 Кузнецов Алексей Александрович: родился 2 декабря 1979 года в городе Северодонецк Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Северодонецк Луганской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №106 Саламаха Орест Игоревич: родился 25 марта 1991 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по строительству ООО "Строй Инвест Ком", беспартийный, проживает в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №121 Камельчук Юрий Александрович: родился 12 февраля 1980 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Красноград Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №124 Пасичный Александр Станиславович: родился 3 ноября 1972 года в Николаеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №127 Гайду Александр Васильевич: родился 28 января 1976 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор, ООО "Вибо-Транс", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №128 Копытин Игорь Владимирович: родился 12 февраля 1981 года в городе Легница, Польша, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Автомодерн", беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №129 Негулевский Игорь Петрович: родился 6 декабря 1983 года в городе Вознесенск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "София-Гранит", беспартийный, проживает в городе Вознесенск Николаевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №130 Чорноморов Артем Олегович: родился 10 марта 1988 года в городе Южноукраинск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, генеральный директор, ООО "СмартАгри", беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №131 Дырдин Максим Евгеньевич: родился 11 октября 1982 года в городе Первомайск Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный советник генерального директора, ЧАО "Санта Украина", беспартийный, проживает в городе Ирпень Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №132 Дмытрук Артем Геннадьевич: родился 28 июня 1993 года в городе Казатин Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, "Фитнес-центр", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №133 Колев Олег Викторович: родился 9 марта 1973 года в селе Сухолужье Белгород-Днестровского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель, ЧП "Редакция газеты "Придунайские вести", беспартийный, проживает в городе Измаил Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №134 Леонов Алексей Александрович: родился 26 февраля 1983 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, коммерческий директор ООО "Грилион", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №135 Горенюк Александр Александрович: родился 8 августа 1991 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №136 Чернявский Степан Николаевич: родился 4 мая 1973 года в пгт Ивановка Ивановского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №138 Васильковский Игорь Игоревич: родился 31 марта 1985 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета ООО "ПСГ "Камбио-Инвест", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №139 Колебошин Сергей Валерьевич: родился 22 ноября 1977 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя, Одесская областная государственная администрация, беспартийный, проживает в пгт Овидиополь Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №140 Ткаченко Александр Михайлович: родился 15 июня 1984 года в городе Конгаз Комратского района, Молдова, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, ЧП "Медфарм групп", беспартийный, проживает в городе Татарбунары Татарбунарского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №141 Налетов Дмитрий Александрович: родился 28 апреля 1985 года в Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Полтаве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №144 Боблях Андрей Ростиславович: родился 5 марта 1985 года в селе Кармелава Вильнюсской области, Литва, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Полтаве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №145 Ляшенко Анастасия Алексеевна: родилась 7 ноября 1986 года в селе Терновщина Лубенского района Полтавской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в Терновщине Лубенского района Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №148 Касай Константин Иванович: родился 27 сентября 1979 года в пгт Козельщина Козельщинского района Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Полтавастройсервис плюс", беспартийный, проживает в Марковке Полтавского района Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №149 Мовчан Алексей Васильевич: родился 12 февраля 1994 года в городе Кременчуг Полтавской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель начальника отдела управления проектами и программами, ГП "Прозорро.Продажи", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №150 Березин Максим Юрьевич: родился 9 мая 1984 года в городе Винница, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КП "Муниципальная стража" Кременчугского городского совета, беспартийный, проживает в городе Кременчуг Полтавской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №151 Ковальчук Александр Владимирович: родился 5 февраля 1974 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, ОО "Платформа взаимодействий "Пространство", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №152 Иванисов Роман Валерьевич: родился 2 ноября 1978 года в городе Бердянск Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный юрист, ООО "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №153 Алексейчук Александр Васильевич: родился 6 марта 1981 года в селе Буща Здолбуновского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №154 Литвиненко Сергей Анатольевич: родился 15 февраля 1968 года в городе Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполняющий обязанности директора, ГП "Зирненский спиртовой завод", беспартийный, проживает в Березно Березновского района Ровенской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №156 Рябуха Татьяна Васильевна: родилась 31 декабря 1984 в городе Сумах, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, учитель начальных классов, КУ Сумская специализированная школа I-III ступеней № 10 беспартийнaя, проживает в Сумах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №157 Васильев Игорь Сергеевич: родился 25 августа 1984 года в городе Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №158 Гузенко Максим Васильевич: родился 8 июня 1981 в городе Сумах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Агрохим-Партнер", беспартийный, проживает в Сумах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №161 Задорожный Николай Николаевич: родился 5 декабря 1984 года в селе Новоюловка Софиевского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №162 Богданец Андрей Владимирович: родился 13 июля 1983 года в пгт Рокитное Рокитновского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ЗАО "Птицефабрика Тернопольская", беспартийный, проживает в Тернополе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №163 Васылив Игорь Владимирович: родился 16 ноября 1979 года в городе Тернополь, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Тернополе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №164 Гевко Владимир Леонидович: родился 20 августа 1975 года в пгт Толстое Залещицкого района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Учебно-консалтинговая компания "Профи-Центр", беспартийный, проживает в городе Тернополь, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №167 Мезенцева Мария Сергеевна: родилась 10 декабря 1989 года в городе Харьков, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №168 Куницкий Александр Олегович: родился 25 августа 1983 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №169 Одарченко Андрей Николаевич: родился 2 ноября 1978 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью, Харьковский государственный университет питания и торговли, беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №170 Кинзбурская Виктория Александровна: родилась 23 октября 1980 года в городе Харьков, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий сектором, департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области, беспартийная, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №171 Здебский Юрий Викторович: родился 24 декабря 1972 года в селе Любар Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №172 Бакумов Александр Сергеевич: родился 25 апреля 1989 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, проректор, Харьковский национальный университет внутренних дел, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №173 Пивоваров Евгений Павлович: родился 4 ноября 1978 года в городе Харькове, гражданин Украины, в течении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры технологии питания, Харьковский государственный университет питания и торговли, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга Народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №175 Любота Дмитрий Валерьевич: родился 9 января 1981 года в Харькове, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает в Украине, образование высшее, директор ООО Строительное Предприятие "Градострой", беспартийный, проживает в городе Купянск Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №177 Литвинов Александр Николаевич: родился 21 января 1972 года в городе Балаклея Харьковской области, гражданин Украины, на протяжении пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, глава Балаклейского районного совета, беспартийный, проживает в городе Балаклея Балаклейского района Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №178 Кучер Алексей Владимирович: родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №179 Красов Алексей Игоревич: родился 13 ноября 1987 года в городе Харьков, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Ярко Инвест", беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №180 Микиша Дмитрий Сергеевич: родился 4 сентября 1985 года в городе Мерефа Харьковского района Харьковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, исполнительный комитет Мерефянского горсовета, беспартийный, проживает в городе Мерефа Харьковского района Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №181 Павлиш Павел Васильевич: родился 10 декабря 1979 года в селе Свободное Нижнесерогозского района Херсонской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Юридическая фирма "Сделка", беспартийный, проживает в Херсоне, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №182 Вагнер Виктория Александровна: родилась 21 мая 1981 года в селе Георгиевка Жарминского района Семипалатинской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный врач, КУ "Областная больница восстановительного лечения" Херсонского областного совета, беспартийнaя, проживает в городе Херсон, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №183 Иванов Владимир Ильич: родился 14 июля 1982 года в городе Херсон, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по производству ООО "Агропроект-Юг", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Херсоне, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №185 Ковалев Алексей Иванович: родился 19 января 1989 года в городе Голая Пристань Херсонской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "ЛК-АГРО", беспартийный, проживает в городе Голая Пристань Херсонской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №186 Стефанчук Николай Алексеевич: родился 4 мая 1981 года в городе Хмельницкий, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник юридического отдела, государственная организация "Национальный офис интеллектуальной собственности", беспартийный, проживает в Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №187 Копанчук Елена Евгеньевна: родилась 1 ноября 1978 года в городе Львов, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат адвокатского объединения "Копанчук и Партнеры", беспартийная, проживает в Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №189 Жмеренецький Алексей Сергеевич: родился 28 октября 1986 года в городе Ухта, Коми, Россия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя правления благотворительной организации "Благотворительный фонд "КРУГ", беспартийный, проживает в городе Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №190 Марчук Игорь Петрович: родился 17 февраля 1969 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "М-ЭНД-С", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №193 Шпак Любовь Александровна: родилась 19 июля 1980 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ректор Восточноевропейского университета экономики и менеджмента, беспартийная, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №194 Арсенюк Олег Алексеевич: родился 21 августа 1986 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, коммерческий директор ООО "Берег-2007", беспартийный, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №195 Стрихарський Андрей Петрович: родился 4 августа 1981 года в городе Александрия Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Компания "Статус Групп", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №196 Скичко Александр Александрович: родился 28 апреля 1991 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №197 Нагорняк Сергей Владимирович: родился 13 мая 1982 года в пгт Попельня Попельнянского района Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Евроинвестгруп ЛТД", беспартийный, проживает в городе Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №199 Лыс Елена Георгиевна: родилась 15 июня 1971 в селе Бродок Дрогичинского района Брестской области, Беларусь, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, учитель, Черновицкая гимназия № 2 Черновицкого городского совета, беспартийнaя, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №201 Заремский Максим Валентинович: родился 26 сентября 1991 года в городе Могилев, Беларусь, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения, управление гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации, беспартийный, проживает в селе Реваковцы Кицманского района Черновицкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №202 Мазурашу Георгий Георгиевич: родился 17 апреля 1971 года в селе Крупянское Глыбокского района Черновицкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, КЗ "Черновицкий областной центр физического здоровья населения "Спорт для всех ", беспартийный, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №203 Божик Валерий Иванович: родился 27 марта 1971 года в селе Кадубовцы Заставновского района Черновицкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, беспартийный, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №204 Семинский Олег Валерьевич: родился 20 декабря 1973 в городе Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Дилайс", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №205 Поляков Антон Эдуардович: родился 11 ноября 1987 года в городе Чернигов, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Чернигове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №206 Зуев Максим Сергеевич: родился 14 апреля 1982 года в городе Кустанай, Казахстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, руководитель ООО "Артмедиа АДВ", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".Избрание: одномандатный избирательный округ №207 Зуб Валерий Алексеевич: родился 4 марта 1970 года в пгт Варва Черниговской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КНП "Черниговский медицинский центр современной онкологии", беспартийный, проживает в Чернигове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №209 Юрченко Александр Николаевич: родился 23 июля 1988 в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №211 Перебыйнис Максим Викторович: родился 11 декабря 1974 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий отделением, медицинский центр ООО "Борис", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №212 Дубнов Артем Васильевич: родился 30 августа 1988 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, врач хирург-стоматолог, ООО "Клиника Дубновой Стоматолог и Я", беспартийный, проживает в Киеве , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №213 Швец Сергей Федорович: родился 13 июня 1976 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ведущий утреннего выпуска ООО ТРК "Студия 1 + 1", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №214 Яременко Богдан Васильевич: родился 25 сентября 1971 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, благотворительный фонд "Майдан иностранных дел", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №215 Забуранная Леся Валентиновна: родилась 22 августа 1981 года в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры менеджмента им. профессора И.С. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №216 Безуглая Марьяна Владимировна: родилась 17 мая 1988 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший инспектор по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №217 Гурин Дмитрий Александрович: родился 24 марта 1982 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №218 Тищенко Николай Николаевич: родился 17 мая 1972 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "ПКФ "РИМИД", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №219 Бондарь Анна Вячеславовна: родилась 23 февраля 1975 в Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, Директорат технического регулирования в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №220 Пуртова Анна Анатольевна: родилась 15 апреля 1982 года в Днепропетровске, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, общественная организация "Диджитал образование", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №221 Грищук Роман Павлович: родился 27 августа 1989 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "МХ шоу", беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №222 Буймистер Людмила Анатольевна: родилась 5 ноября 1985 года в городе Москва, Россия, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета, Металлургический завод Дунаферр (Венгрия), беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Избрание: одномандатный избирательный округ №223

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что партии, которые не прошли в Верховную Раду, получат финансирование из госбюджета.

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