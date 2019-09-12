Большинство в Раде провалило два голосования: стали известны подробности

Парламент не смог сократить сроки рассмотрения законопроекта по безопасности на автодорогах

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

После того, как президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на кнопкодавство "слуг народа", нардепы в Верховной Раде не смогли результативно проголосовать по двум законопроектам.

Вначале вечернего заседания 12 сентября народные депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог, сообщает "Украинская правда".

После этого спикер Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки ко второму чтению. Однако в Раде не нашлось минимально необходимых для принятия решения 226 голосов. "За" проголосовали 223 народных избранников, против – 14, еще 61 – воздержался.

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При этом наибольшая парламентская фракция "Слуга народа", в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов "за".

До этого Рада принимала все решения, которые ставились на голосование. Менее 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера, напомнило издание.

Спустя какое-то время Рада попыталась по сокращенной процедуре рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон о правопреемстве Украины об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины (№1075).

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Несмотря на то, что комитет по правовой политике рекомендовал Раде принять данный законопроект за основу и в целом с поправками комитета, он был отклонен. За него проголосовали всего 214 нардепов.

Как сообщали новости "Сегодня", сегодняшнее утреннее пленарное заседание началось с того, что спикер ВР Дмитрию Разумкову доложили о "кнопкодавстве" в партии "Слуга народа". Он предложил Сергею Литвиненко и Елене Копанчук объясниться. Эти два депутата отказались от зарплаты за "кнопкодавство" и принесли извинения.

Напомним, первый "кнопкодав" в "Слуге народа" был зафиксирован 10 сентября. Им оказался Сергей Литвиненко. Он нажал кнопку своего соседа в сессионном зале Александра Скичко во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.

На следующий день, 11 сентября, в Раде засекли нового "кнопкодава" от "Слуги народа" – Елену Копанчук. Она голосовала за Вячеслава Рублева за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве.

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