Богословская ударила Червоненко в прямом эфире ток-шоу

Во вторник, 28 августа, экс-нардеп Инна Богословская, которая ранее сравнила себя с кобылой, в эфире политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" ударила бывшего министра транспорта и связи Евгений Червоненко.

Богословскую возмутила фраза Червоненко, который на реплику "я на базарном языке не разговариваю" ответил экс-нардепу, что она так разговаривает "когда приходит за деньгами".

Богословская с криком "за какими деньгами?" бросилась к Червоненко и пыталась ударить его по лицу, однако тот успел подставить плечо. После этого политиков разняли ведущие ток-шоу.

Ранее в эфире телеканала "Прямий" произошла стычка между народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и представителем депутатской группы "Воля народа" Сергеем Шаховым. Конфликт начался со слов Шахова, что Мосийчуку не стоит посещать гей-парады.

Также во время съемок телешоу скандальный внефракционный нардеп Сергей Мельничук и его экс-коллега по фракции Дмитрий Линько устроили драку, во время которой второму сломали нос. Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции Радикальной партии.