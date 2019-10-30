Первая потасовка депутатов в Раде нового созыва: появилось видео

Депутаты поссорились из-за отказа создать постановление о создании ВСК по события в Одессе 2 мая

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Верховная Рада только разобралась с наказанием депутатов-прогульщиков, как парламентарии нашли старый проверенный способ привлечь к себе внимание – устроили потасовку в сессионном зале.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что конфликт возник из-за возмущения депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика после отклонение постановления о создании Временно следственной комиссии относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года, главой которого он должен был стать.

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У него возникла перепалка с другими депутатами и он толкнул плечом "слугу народа" Николая Тищенко, после чего другие нардепы от "Слуги народа" пытались успокоить Скорика, чтобы урегулировать конфликт. В итоге депутаты немного потолкались.

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что если депутаты не займут свои места, то он закроет заседание.

"Я прошу докладчика остановиться. Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию. Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание", – сказал он.

После этого депутаты утихомирились, сели на места и заседание продолжилось.

Ранее новости "Сегодня" собрали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.

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