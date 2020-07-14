Большая стройка: когда появится полный перечень объектов

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость подготовки четкого перечня и плана реализации объектов, которые расширят программу "Большая стройка" в следующем году – в частности, это театры и музейные комплексы, чтобы сейчас министерства и облгосадминистрации запланировали выделение на это средств.

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Об этом пишет сайт главы государства.

"Думаю, до 1 сентября времени для этого будет достаточно", – отметил он.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, руководитель координационного совета по реализации программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство дорог государственного значения идет по графику. В ближайшие месяцы ожидается открытие многих отремонтированных дорог.

За месяц работы был сформирован окончательный перечень всех объектов, которые будут возводиться в рамках национальной программы "Большая стройка", налажено отчетность и мониторинг работ по фото- и видеофиксацией.

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"Относительно дорог государственного значения, которые строятся Укравтодором, все идет по графику. Дороги уже начали сдавать в эксплуатацию. В этом месяце у нас будет открытие многих дорог, в частности в Полтаве, в районе Станицы Луганской, дороги на Бердянск", – сообщил он.

Что касается дорог местного значения, то, по словам Кирилла Тимошенко, были определенные проблемы с освоением выделенных средств. Так, по состоянию на 1 мая областные государственные администрации получили более 6 млрд грн в местные дороги, а использовали всего 1,9 млрд грн, то есть 30%.

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"Но по состоянию на 1 июля ОГА было получено 10 млрд и уже использовано 5,52 млрд грн – это 55%. Фактически мы ускорились и будем ускоряться дальше. Некоторые области, которые быстро работают, вскоре сдадут все свои объекты "Большого строительства". Например, Харьковская область сдает 1 августа все дороги", – сообщил заместитель руководителя Офиса президента.

Также он отметил, что на проведение строительных работ в рамках создания приемных отделений из Фонда борьбы с распространением COVID-19 выделено 1,680 млрд грн. По их строительство отвечают местные администрации вместе с Министерством развития общин и территорий Украины. Еще 5,3 млрд грн выделено на приобретение необходимого медицинского оборудования, которое будет централизованно закуплены Министерством здравоохранения. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев добавил, что всего планируется капитально отремонтировать или построить 210 приемных отделений.

Всего в рамках программы "Большая стройка" капитально реконструируется и строиться с нуля около 600 объектов. На сегодня общий процент строительной готовности объектов – 52%, в том числе школы – 57%, сады – 54%, спортивные сооружения – 41%.

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Глава правительства Денис Шмыгаль добавил, что благодаря программе "Большая стройка", дорожному строительству и другим мероприятиям за два последних месяца через центры занятости удалось трудоустроить 174 тысяч человек.

Ранее Зеленский проверил, как в Одесской области идет "Большая стройка".

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