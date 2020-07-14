Українська
$ 27,09
30,69
  1. Новости политики

Большая стройка: когда появится полный перечень объектов

14 июля, 01:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Сооружение дорог государственного значения идет по графику

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость подготовки четкого перечня и плана реализации объектов, которые расширят программу "Большая стройка" в следующем году – в частности, это театры и музейные комплексы, чтобы сейчас министерства и облгосадминистрации запланировали выделение на это средств.

Реклама

Об этом пишет сайт главы государства.

"Думаю, до 1 сентября времени для этого будет достаточно", – отметил он.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, руководитель координационного совета по реализации программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство дорог государственного значения идет по графику. В ближайшие месяцы ожидается открытие многих отремонтированных дорог.

За месяц работы был сформирован окончательный перечень всех объектов, которые будут возводиться в рамках национальной программы "Большая стройка", налажено отчетность и мониторинг работ по фото- и видеофиксацией.

Реклама

"Относительно дорог государственного значения, которые строятся Укравтодором, все идет по графику. Дороги уже начали сдавать в эксплуатацию. В этом месяце у нас будет открытие многих дорог, в частности в Полтаве, в районе Станицы Луганской, дороги на Бердянск", – сообщил он.

Что касается дорог местного значения, то, по словам Кирилла Тимошенко, были определенные проблемы с освоением выделенных средств. Так, по состоянию на 1 мая областные государственные администрации получили более 6 млрд грн в местные дороги, а использовали всего 1,9 млрд грн, то есть 30%.

В тренде
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине

"Но по состоянию на 1 июля ОГА было получено 10 млрд и уже использовано 5,52 млрд грн – это 55%. Фактически мы ускорились и будем ускоряться дальше. Некоторые области, которые быстро работают, вскоре сдадут все свои объекты "Большого строительства". Например, Харьковская область сдает 1 августа все дороги", – сообщил заместитель руководителя Офиса президента.

Также он отметил, что на проведение строительных работ в рамках создания приемных отделений из Фонда борьбы с распространением COVID-19 выделено 1,680 млрд грн. По их строительство отвечают местные администрации вместе с Министерством развития общин и территорий Украины. Еще 5,3 млрд грн выделено на приобретение необходимого медицинского оборудования, которое будет централизованно закуплены Министерством здравоохранения. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев добавил, что всего планируется капитально отремонтировать или построить 210 приемных отделений.

Всего в рамках программы "Большая стройка" капитально реконструируется и строиться с нуля около 600 объектов. На сегодня общий процент строительной готовности объектов – 52%, в том числе школы – 57%, сады – 54%, спортивные сооружения – 41%.

Реклама

Глава правительства Денис Шмыгаль добавил, что благодаря программе "Большая стройка", дорожному строительству и другим мероприятиям за два последних месяца через центры занятости удалось трудоустроить 174 тысяч человек.

Ранее Зеленский проверил, как в Одесской области идет "Большая стройка".

Як працює програма "Велике будівництво" на Тернопільщині

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика дороги Украина Владимир Зеленский строительне работы Большая стройка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашенийПолитика
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине
Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в УкраинеПолитика
Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в Раду
Сегодня выборы объявлены не будут: Зеленский написал письмо в РадуПолитика
В Раде объяснили, почему чиновникам пора вернуть докарантинные зарплаты
В Раде объяснили, почему чиновникам пора вернуть докарантинные зарплатыЭкономика
Саакашвили объяснил, почему Украина не должна была подписывать Минские соглашения
Саакашвили объяснил, почему Украина не должна была подписывать Минские соглашенияПолитика
Эксперт объяснил, почему Путин сейчас не будет аннексировать Донбасс
Эксперт объяснил, почему Путин сейчас не будет аннексировать ДонбассПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять