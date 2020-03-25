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  1. Новости политики

Зеленский: Даже в условиях карантина "большая стройка" в Украине должна продолжиться

25 марта, 17:56

Сергей Мартынец

Президент встретился с областными чиновниками

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с городскими головами областных центров и руководителями областных государственных администраций и обсудил с ними реализацию проекта "Большая стройка", сообщает Офис главы государства.

По его словам, работа по строительству и ремонту дорог и по другим инфраструктурным объектам должна быть продолжена даже в условиях карантина. Он только настаивает, чтобы соблюдались все меры безопасности работников по противодействию распространению коронавируса.

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"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" должен быть продолжен, но все должно быть безопасно", – сказал Зеленский.

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Напомним, с начала марта начался самый масштабный ремонт дорог за всю историю Украины. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях. А через несколько лет нам обещают дороги европейского уровня, без ям и выбоин. Финансирование этого года также рекордное.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине создали интерактивную карту дорог. "Укравтодор" запустил интерактивную карту, на которой будут отображаться участки трасс, где ожидается ремонт, а также можно следить за текущим состоянием путей сообщения.

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Владимир Зеленский ремонт дорог

Источник: Сегодня

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