Названы зарплаты всех народных депутатов: кто получает больше всех

"Зарплатный" скандал, подобно пожару, рискует переброситься с Кабмина на парламент

/ Фото: Верховная Рада

Зарплата председателей фракций и групп в парламенте, численность которого скоро могут сократить до 300 депутатов, в декабре 2019 года составила от 32 тыс. до 42 тыс. гривен, сообщили "Українські Новини".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в последний месяц 2019 года получил 38 420,96 гривни зарплаты, а его первый заместитель Александр Корниенко – 39 572 гривни.

Зарплаты сопредседателей фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Юрия Бойко и Вадима Рабиновича составили 32 931,42 гривни и 32 034,48 гривни соответственно.

Юлия Тимошенко, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина", заработала в декабре 39 237,39 гривни.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за декабрь получили 38 419,96 гривни и 42 262 гривни соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин – 40 342 гривни.

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Зарплаты сопредседателей группы "За будущее" Виктора Бондаря и Тараса Батенко составили 35 401,28 гривни и 41 301,5 гривни соответственно, председателя группы "Доверие" Олега Кулинича – 34 487,32 гривни.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за декабрь получил депутат от "Оппозиционной платформы" Григорий Мамка – 51 433,36 гривни.

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Кроме того, депутатам было начислено по 76 840 гривен на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь.

Зарплата председателя Рады Дмитрия Разумкова за декабрь составила 37,3 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука – 54,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 34,6 тыс. гривен.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше. Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил перед новогодними праздниками.

Напомним, мы рассказывали о том, как нардепы лишились трех миллионов гривен из-за прогулов.

Также сайт "Сегодня" писал о том, как менялись зарплаты народных депутатов с 2005 по 2017 год.

Высокие зарплаты чиновников не дают покоя депутатам, которые тоже хотят получать больше. Однако спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков против этого, пока простые украинцы вынуждены выживать на мизерные зарплаты. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Херсонскую область.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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