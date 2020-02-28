"Большое интервью" с Тиграном Мартиросяном: гость – глава МИД Вадим Пристайко

Главные темы - встреча "нормандской четверки" в апреле и угроза коронавируса для украинцев за границей

Гостем "Большого интервью" с Тиграном Мартиросяном на телеканале "Украина 24" в эту пятницу станет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Полгода работы: что удалось МИД за этот период и какие задачи стоят перед дипломатами?

Встреча "нормандской четверки" в апреле: перспективы и вероятные результаты. Есть ли "План Б"?

Коронавирус: будут ли эвакуировать украинцев и есть ли вероятность закрытия границ?

Обо всем этом – в "Большом интервью" с Тиграном Мартиросяном на телеканале "Украина 24" сегодня в 19:00. Онлайн-трансляцию программы будет вести сайт "Сегодня":

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Ранее глава МИД Вадим Пристайко также анонсировал "нормандскую" встречу на уровне министров иностранных дел Франции, России, Германии и Украины. Она должна состояться через месяц, примерно в конце марта.

По его словам, на переговорах дипломаты обсудят подготовку встречи лидеров стран "нормандского формата". Он отметил, что на сегодняшний день Россия не выдвигала требований для этой встречи.

При этом отметим, что берлинскую встречу лидеров "нормандской четверки" будет организовать сложнее, чем парижскую, поскольку на будущих переговорах планируется обсуждение таких тяжелых вопросов, как выборы на Донбассе, особый статус, контроль над границей. Сейчас всплыл вариант с совместным патрулированием в ОРДЛО. А с чем на саммит поедет Украина? Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробнее читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

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