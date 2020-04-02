"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Михаил Саакашвили

Гостем "Большого интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в эту пятницу станет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

Коронавирус набирает оборотов . Достаточно ли делает власть, чтобы предотвратить распространение инфекции? Что будет с Украиной после окончания карантина?

. Достаточно ли делает власть, чтобы предотвратить распространение инфекции? Что будет с Украиной после окончания карантина? Рынок земли, закон о банках и деньги от МВФ. Удастся ли Украине избежать дефолта?

Работа Верховной Рады, ситуация на Донбассе и перспективы "нормандской встречи".

Обо всем этом – в "Большом интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

О том, как в разных областях Украины борются с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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