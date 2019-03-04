Болтон: Мы пытаемся заменить весь коррумпированный режим в Венесуэле

Болтон подчеркнул, что он бы "хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро"

Фото: AFP

Болтон: Мы пытаемся заменить весь коррумпированный режим в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg 2019-03-04T08:29:08+02:00 Политика Болтон подчеркнул, что он бы "хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро"

В планы Соединенных Штатов входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала CNN.

"Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро – ред.) к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом", – отметил Дж.Болтон.

Кроме того, Болтон подчеркнул, что он бы "хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим".

"Именно это мы и пытаемся сделать", – заявил советник президента по национальной безопасности.

Напомним, за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

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