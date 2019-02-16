В США заявили о тайных переговорах армии Венесуэлы с оппозиционером Гуайдо
Нынешний глава республики Николас Мадуро даже не подозревает о том, что армия может присоединиться к оппозиции
Высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро. Об этом в интервью Fox News рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
"Ключевые политики и генералы, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Президент не замечает этого, это происходит неявно, однако они ведут переговоры", – сказал Болтон.
Он отметил, что в Венесуэле насчитывается две тысячи генералов.
"Это больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Именно отсюда исходит коррупция", – подчеркнул Болтон.
Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет.
"Свет померк для мафии Мадуро в Венесуэле", – написал Болтон на своей странице в Twitter.
действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
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