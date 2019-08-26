Борьба с кнопкодавством в Раде: у Зеленского анонсировали появление новой системы

Перед голосованием депутатов будут определять по отпечаткам пальцев

Фото: М. Маркив

В Верховной Раде, которая может внедрить серьезные изменения Конституции, планируют запуск новой системы голосования "Рада-4", которая сделает невозможным кнопкодавство – голосование депутатов вместо своих коллег.

Появление этой системы анонсировал представитель президента в Верховной Раде, избранный нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов.

"Сегодня мы уже поднимаем вопрос о системе "Рада-4". "Рада-3" – это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о "Раде-4", то это реакция на отпечаток пальца депутата", – подчеркнул он.

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Политик сообщил также, что в настоящее время ведутся переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который должен обеспечить техническую составляющую вопроса.

Также проводятся консультации с юристами о внесении соответствующих изменений в регламент Верховной Рады. Стефанчук выразил надежду, что новая система будет готова к эксплуатации после зимних каникул депутатов.

"Я думаю, где-то в течение полугода (система "Рада-4" будет введена в эксплуатацию – ред.). Это не от нас зависит – это вопрос технический. Систему надо разработать, сертифицировать и внедрить в Верховную Раду. Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что после зимних каникул мы сможем перейти на совершенно новую систему голосования", – резюмировал он.

Напомним, ранее в команде Зеленского анонсировали, что комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины готовится подать на рассмотрение парламента около 30 законопроектов. В это число входят и те документы, которые уже зарегистрированы в Раде или даже прошли первое чтение, но "зависли" перед вторым.

Как сообщали новости "Сегодня", в 9 августа в парламенте состоялось заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами:

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