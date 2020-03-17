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Боремся, делаем все, что можем: Зеленский оценил ситуацию с коронавирусом в Украине

17 марта, 01:23

Елена Кузьмич

В Черновицкой области зафиксировано четыре случая заболевания коронавирус, все инфицированные находятся в больницах

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине ситуация с заболеваемостью коронавирус удовлетворительная.

"У нас ситуация по сравнению с другими странами хорошая – если я могу сказать о коронавирус добрые слова", – заявил глава государства в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

Президент отметил, что в Черновицкой области зафиксировано четыре случая заболевания коронавирус, все инфицированные находятся в больницах. К сожалению, в Житомирской области в результате коронавируса умерла пожилая женщина. Кроме того, два случая заболевания выявлено в Киеве.

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"Боремся, делаем все, что можем", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что в Офисе Президента Украины создана мощный координационный совет по противодействию распространению коронавируса, также антикризисные структуры работают при правительстве и Министерстве здравоохранения.

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Напомним, что ранее президент подтвердил, что во вторник, 17 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос введения в Черновицкой и Житомирской областях чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.

Глава государства не исключил введения чрезвычайного положения на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

"Пока мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если это потребуется, мы введем чрезвычайное положение (по всей стране. – Ред.) ", – сказал Владимир Зеленский.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин пневмония Украина Владимир Зеленский коронавирус ситуация

Источник: Сегодня

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