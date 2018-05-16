Борис Колесников: Чем быстрее вернется Донбасс, тем легче будет Украине

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников уверен, что России не нужны оккупированные территории Донбасса и поэтому Украина должна достичь компромисса, чтобы ускорить возвращение этих территорий под свой контроль. Об этом Колесников заявил в эфире телеканала "NewsOne".

"На сегодняшний день России так называемые республики нужны, как зайцу – стоп-сигнал. Они разворовывают помощь от РФ и больше ничем не занимаются. За это время на неподконтрольной территории Донецкой области не было построено ни одного здания. Раньше Донецк в год получал около миллиарда инвестиций. Чем быстрее Донецк вернется, тем Украине будет легче. Я думаю, что компромисс будет достигнут, и Донбасс станет единым и украинским", – отметил оппозиционный премьер.

Он также выразил удивление тем фактом, что некоторые всерьез считают внешнее управление благом для Украины.

"Мне непонятно, почему некоторые украинцы считают благом внешнее управление страной. Украина и так уже 4 года находится под внешним управлением. Внешнее управление – это не инвестиции и не западные прозрачные законы, это действия в интересах других государств", – подчеркнул Борис Колесников.

Напомним, ранее Борис Колесников отмечал, что главной задачей власти по урегулированию конфликта на Донбассе должно стать возвращение временно оккупированных территорий в украинское правовое поле путем проведения выборов.

Кроме того Борис Колесников предлагал удвоить пенсии и зарплаты за счет сокращения чиновников.