Борис Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции

Глава Оппозиционного правительства заявил, что вопрос мира является приоритетом для его команды

Фото: opposition.com.ua.

Приоритетные задачи объединенной оппозиции – восстановить в Украине мир и экономическое могущество. Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников после подписания Меморандума единства оппозиционных сил.

Комментируя объединение оппозиции, Колесников заявил, что вопрос мира является приоритетом для команды оппозиционеров.

"Пока Украина не восстановит территориальную целостность, нет вопроса, важнее мира. Следующая наша задача – восстановить экономическое могущество. Мы должны создать инвестиционно привлекательную страну, достичь социально ощутимого результата для каждого украинца", – отметил он.

Борис Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции.

"Это – первое за время независимости объединения представителей местного самоуправления и молодых талантливых управленцев, за которыми – миллионы. От Ужгорода до Мариуполя, от Одессы до Харькова. И я хочу подчеркнуть, что сегодня создается не просто партия, а оппозиционное движение – против войны, против разрухи и против антинародных реформ. Мы должны создать атмосферу, которая царила в Украине во время Евро-2012. Если нам удастся повторить такую атмосферу, как после матча Украина-Швеция – это и будет результатом нашего упорного труда на благо будущего нашей страны. Это наша цель, и я считаю, что она вполне выполнима", – отметил оппозиционер.

Напомним, ранее Колесников заявил, что в роспуске Рады есть правовые нестыковки. Сменить парламент, полностью утративший доверие избирателей, необходимо, считает оппозиционный политик.





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