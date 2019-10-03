Британия ослабила санкции против России из-за Крыма

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Британские власти разрешили продавать России ракетное топливо – соответствующие правки уже внесли в Приказ об экспортном контроле от 2014 года, в котором указаны санкции, наложенные на РФ за аннексию Крыма и Севастополя.

Новое решение Лондона касается топлива, необходимого для совместного российско-европейского космического проекта ExoMars. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.

В поправке идет речь об "определенных веществах, предназначенных для использования в определенных пусковых установках или заправки определенных спутников, или для определенных испытаний и полетов в рамках миссии ExoMars 2020".

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Объемы разрешенных поставок топлива и других условий поставок в документе не указываются.

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ExoMars является совместным проектомЕвропейского космического агентства и Роскосмоса, в рамках которого в 2020 году планируется отправить на Марс шестиколесный вездеход ExoMars Rover, для чего используют российскую ракету "Протон-М".

Напомним, в июне Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания оккупации и незаконной аннексии полуострова с Россией.

Кроме того, мы сообщали, что в марте президент США Дональд Трамп также продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов в Украине.

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