Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины

Власти США с марта 2014 года вводят санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма

Фото: AFP

Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/345/642/5c7345642539a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/345/642/5c7345642539a.jpg 2019-03-04T21:53:00+02:00 США Власти США с марта 2014 года вводят санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма

Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов в Украине.

"Я направил в "Федеральный регистр" для публикации извещение, в котором говорится, что чрезвычайное распоряжение от 6 марта 2014 года в соответствии с указом 13660 в связи с Украиной продолжит действовать и после 6 марта 2019 года", – говорится в тексте письма президента главам обеих палат Конгресса.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают миру в стране, ее стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия Российской Федерации, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять повышенную угрозу национальной безопасности США", – отмечается в документе.

В сообщении отмечается, что для продления санкций соответствующее решение необходимо опубликовать в течение 90 дней до очередной годовщины их принятия. В противном случае санкции отменяются. В данном случае речь идёт о санкциях, которые были приняты 6 марта 2014 года. Таким образом, следующий "автоматический" шанс для их отмены будет 6 марта 2020 года.

Власти США с марта 2014 года вводят санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма и регулярно продлевают санкции.

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К российским и украинским гражданам и компаниям применяются блокирующие санкции (так называемый SDN-список): их активы на территории США замораживаются, физическим лицам запрещается въезд на территорию США, а американским резидентам запрещены сделки с попавшими в списки блокирующих санкций лицами и компаниями.

В SDN-списке по ситуации в Украине, в частности, находятся политики: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сенатор Елена Мизулина; бизнесмены Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко, а также компании "Алмаз-Антей", "Конкорд Менеджмент", "Уралвагонзавод" и другие.

Также в связи с ситуацией в Украине введены секторальные санкции (SSI-список), которые ограничивают отдельные формы сотрудничества с Россией в разных сферах. В частности, такие санкции затрагивают финансовый, энергетический и военно-промышленный секторы экономики.

Более того, США фактически запретили американским компаниям любое сотрудничество с юрлицами и физлицами на территории Крыма.

Ранее стало известно, что в США опубликовали обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Документ под названием "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" обнародован на сайте Конгресса. Авторами являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал введение новых санкций США против России в ближайшее время. Также глава украинского МИД призвал всех ознакомиться с законопроектом, вынесенном на рассмотрение Конгресса США.

Как сообщалось, из-за атаки РФ в Керченском проливе новые санкции ввел и Евросоюз:

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