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Наказание за аннексию и войну: ЕС продлил санкции против России

Сегодня, 11:17

Из "черного списка" Евросоюза удалили пару одиозных фамилий – соратника Януковича и экс-главаря боевиков

Фото: AFP
Наказание за аннексию и войну: ЕС продлил санкции против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b6d/6c6/5c8b6d6c6f82f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b6d/6c6/5c8b6d6c6f82f.jpg Политика Из «черного списка» Евросоюза удалили пару одиозных фамилий – соратника Януковича и экс-главаря боевиков

Европейский Союз продлил на шесть месяцев санкции в отношении 163 лиц и 44 компаний за причастность к аннексии Крыма и войне на Донбассе. Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.

Так, Европа продлила санкции до 15 сентября 2019 года. В ЕС называют это наказанием за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ограничительные меры Евросоюза для участников "черного списка" касаются запрета на въезд и замораживание активов.

Отметим, что в списке отсутствует экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, так как ЕС отменил против него санкции в феврале. Также из "черного списка" удален экс-главарь т.н. "ДНР" Александр Захарченко в связи с гибелью.

Как мы уже сообщали, Евросоюз ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Аннексия Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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Тег Россия, ЕС, санкции

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