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Британия поддержит украинскую армию в сдерживании российской агрессии — Генштаб ВСУ

4 июня, 21:09

В ходе встречи были обсуждены направления дальнейшего военного сотрудничества

Протокольная встреча Руслана Хомчака с Джудит Гоф. Фото: Генеральный штаб ВСУ, Facebook
Протокольная встреча Руслана Хомчака с Джудит Гоф. Фото: Генеральный штаб ВСУ, Facebook.

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком заверила в дальнейшем сотрудничестве двух стран в сфере реформирования ВСУ и пообещала Украине поддержку Великобритании в сдерживании российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Сегодня, 4 июня 2019 года, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак провел протокольную встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. В ходе встречи были обсуждены направления дальнейшего военного сотрудничества между Украиной и Великобританией, в частности, дальнейшего реформирования Вооруженных сил, подготовки украинских подразделений в рамках программы "Orbital" и расширения языковой подготовки для офицеров высших штабов ВС Украины", – сообщают в Генштабе.

Как отмечается, в ходе встречи Джудит Гоф заверила, что Великобритания поддерживала и впредь будет поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии.

Напомним, ранее Джудит Гоф заявила, что Евроатлантическая интеграция Украины важна не только как самоцель, но и как фактор укрепления обороноспособности и усиления военных институтов страны.

В прошлом году секретарь СНБО Александр Турчинов встретился с посолом Британии в Украине Джудит Гоф, с которой обсудил российскую агрессию и ситуацию вокруг законопроекта по национальной безопасности. Он сообщил о напряженной ситуации на Донбассе – о регулярных обстрелах российско-оккупационными войсками и заверил, что ВСУ будут адекватно реагировать на все провокации врага.

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Тег Великобритания, ВСУ, хомчак, Гоф, главнокомандующий, Джудит Гоф, российская агрессия

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