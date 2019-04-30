Новым послом Великобритании в Украине станет дипломат с мировым опытом

Мелинда Симмонс сменит Джудит Гоф, которая была послом Великобритании в Украине с сентября 2015 года

Мелинда Симмонс - новый посол Великобритании в Украине. Фото: пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

Великобритания назначила нового посла в Украине. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Так, место Джуди Гоф, которую ждет новое назначение по дипломатической службе, займет Мелинда Симмонс.

"К исполнению своих обязанностей новый посол приступит летом 2019 года", – говорится в сообщении.

Мелинда Симмонс занимала различные должности в британском Министерстве по вопросам международного развития. Она замещала глав департаментов Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. В 2013 году она перешла в Министерство иностранных дел и до 2016 года занимала должность заместителя главы департамента, курирующего проблематику вооруженных конфликтов. В 2016-2017 году она работала в британском Национальном секретариате по безопасности. С 2018 года Симмонс проходит в МИД страны курс подготовки к работе на новой должности, усиленно изучая украинский язык.

Напомним, Джудит Гоф стала послом Великобритании на Украине в сентябре 2015 года. После своего назначения Джудит Гоф заявила, что в Украине продолжается беспрецедентный период вызовов и потрясений, которые будут формировать долгосрочные перспективы для всех украинцев и влиять на весь регион.

Будучи послом Великобритании в Украине, Джудит Гоф поддерживала евроатлантическую интеграцию Украины. Она считала ее фактором укрепления обороноспособности и усиления военных институтов страны.

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