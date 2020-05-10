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Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал

10 мая, 22:42

Елена Вус

Законодательством не установлено дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу

Действующим законодательством для пересечения украинской границы наземным транспортом не установлены дополнительные ограничения, ограничения касаются только пропуска для воздушного сообщения, которое на данный момент официально закрыто по причине пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине правительство приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу, в частности для воздушного сообщения. В этом контексте МИД информировал иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают", – подчеркнули в ведомстве.

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В ведомстве отметили, что никакой другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения специального разрешения на выезд украинцев, в том числе с видом на жительство в других странах, министерство не предоставляло.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что в условиях пандемии коронавируса ведомство выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, которые осуществляют свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине.

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Напомним, ранее в посольстве Британии сделали неоднозначное заявление о том, что для выезда украинцев за границу необходимо получить разрешение на вылет от МИД Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, когда украинцев выпустят на работу за границей в карантин.

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Ранее Польша разрешила заробитчанам из Украины вернуться на работу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Великобритания украинцы посольство карантин разрешение выезд коронавирус МИД Украины ограничения COVID-19

Источник: Сегодня

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