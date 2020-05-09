Зеленский рассказал, когда украинцев выпустят на работу за границей в карантин

Выехать на работу в карантин будет возможно при предъявлении одного документа

Украина не будет блокировать выезд заробитчан за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта как минимум на три месяца. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Закарпатье.

"Мы никому ничего не блокируем. Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы – при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы", – сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится – его не выбросят на улицу".

Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них – Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет", – сказал Зеленский.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Часть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу из-за коронавируса и карантина.

30 апреля Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал переговоры со странами Европы по приглашению украинских работников на сезонные работы.

Отметим, пока правительство Украины пытается защитить интересы украинских работников в Европе, власти Чехии разрешили с 11 мая въезд в республику сезонным рабочим из стран, которые не входят в Евросоюз. Ранее Польша разрешила заробитчанам из Украины вернуться на работу.

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