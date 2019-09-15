Британский дипломат о давлении России на Украину: "Несчастные и темные времена"

Лондон поддержит Киев в борьбе за свободу и демократические ценности, говорит Кристофер Пинчер

Поведение Кремля надоело Западу / Фото: AFP

Пример Украины показал, что демократические ценности нуждаются в постоянной защите. Об этом министр по делам Европы правительства Великобритании Кристофер Пинчер заявил на XVI Форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Попытки России запереть Украину на замок в ее мнимой сфере влияния возвращают нас в очень несчастные и темные времена, которые мы считали данью учебников по истории. Для меня это означает, что Украина превратилась в последнюю линию фронта в длительной борьбе Европы за свободу, демократию и безопасность. Когда я был студентом, эта линия фронта проходила в Западной Германии и на границах Австрии, а сегодня линия фронта – это Украина", – сказал он.

Пример Украины, по словам британского министра, показывает, что демократические ценности нуждаются в постоянной защите.

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"Украина доказывает, что мы не можем воспринимать демократические свободы как данность – эти ценности требуют постоянного внимания, чтобы защищать их от диверсий и подрывов", – добавил он.

Кристофер Пинчер заверил, что правительство Великобритании продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и демократические ценности.

Новости "Сегодня" сообщали, что британский дипломат назвал Украину последней линией обороны в борьбе за демократию, свободу и безопасность в Европе.

Ранее Кристофер Пинчер потребовал от России не мешать судоходству в Керченском проливе.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробнее, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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