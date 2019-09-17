"Брутальное преступление": у Зеленского отреагировали на поджог дома Гонтаревой

Бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными, несмотря на политические взгляды, считают в ОПУ

/ Фото: пресс-центр НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает скорейшего раскрытия поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в заявлении Офиса президента в Facebook.

У главы государства отмечают, что бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными, несмотря на политические взгляды.

"Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ – брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", – говорится в заявлении Офиса президента.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 16 на 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой. Сама владелица и сообщила об этом. По ее словам, пожарные не успели его потушить и он полностью сгорел.

Напомним, недавно в Киеве сожгли авто, на котором ездил сын Гонтаревой. 5 сентября на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего.

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