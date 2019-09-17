Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,77
27,33

"Брутальное преступление": у Зеленского отреагировали на поджог дома Гонтаревой

17 сентября, 09:51

Бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными, несмотря на политические взгляды, считают в ОПУ

/ Фото: пресс-центр НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает скорейшего раскрытия поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в заявлении Офиса президента в Facebook.

У главы государства отмечают, что бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными, несмотря на политические взгляды.

"Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ – брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", – говорится в заявлении Офиса президента.

Реклама

В тренде
Британский дипломат о давлении России на Украину: "Несчастные и темные времена"
Поведение Кремля надоело Западу

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 16 на 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой. Сама владелица и сообщила об этом. По ее словам, пожарные не успели его потушить и он полностью сгорел.

Напомним, недавно в Киеве сожгли авто, на котором ездил сын Гонтаревой. 5 сентября на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дом Зеленский гонтарева

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по
Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по "формуле Штайнмайера"Политика
Богдан допускает, что может занять место Кличко
Богдан допускает, что может занять место КличкоУкраина
Дефицит станет меньше, налоги – ниже: Гончарук презентовал госбюджет-2020
Дефицит станет меньше, налоги – ниже: Гончарук презентовал госбюджет-2020Политика
Должности главы Киевской администрации в новом законе не будет – Корниенко
Должности главы Киевской администрации в новом законе не будет – КорниенкоВласть
Зеленский обратился к миссии ОБСЕ относительно ситуации на Донбассе
Зеленский обратился к миссии ОБСЕ относительно ситуации на ДонбассеДонбасс
Зеленский назвал три главные темы встречи
Зеленский назвал три главные темы встречи "Нормандской четверки"Политика

Новости партнеров

Loading...