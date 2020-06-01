"Будапештский формат", но пока без России: Резников озвучил Западу идею

В Украине уверены, что нынешних форматов недостаточно для урегулирования конфликта и необходимо менять формат

В Украине уже давно обсуждают варианты возможного "Будапештского меморандума-2" для урегулирования конфликта с Россией. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Запад должен вернуться к "будапештскому формату" (с участием США и Великобритании), но пока без России.

Об этом говорится в его статье на Atlantic Council.

Он напомнил, что в 1994 году Украина своим отказом от третьего в мире ядерного потенциала сэкономила Западу триллионы долларов на оборонные расходы в течение следующих двух десятилетий. Но вот теперь, когда Запад не смог защитить Украину от российской агрессии, Европе приходится резко увеличить расходы на оборону.

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"Россия явно рассматривает нынешнюю ситуацию в сфере международной безопасности как возможность проверить границы цивилизованного мира … Кремль будет создавать все новые и новые вызовы для Запада. Если эти агрессивные действия не встретят адекватного ответа, Россия будет продолжать расширять границы. Есть большая вероятность, что следующим испытанием такого рода будет попытка дискредитировать альянс НАТО, нацелившись на страны Балтии. Сможет ли НАТО достичь консенсуса, необходимого для быстрого вооруженного реагирования?" – сказал Резников.

Вице-премьер считает, что возвращение к рамкам Будапештского меморандума было бы шагом в правильном направлении. В то же время он вспомнил, как 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете безопасности ООН предложил начать срочные консультации в формате "Будапешта", но дальше слов не пошло.

"Теперь мы должны рассмотреть возможность возвращения в формат "Будапешта". Первоначально консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от статуса гаранта в пользу того, чтобы стать оккупирующей силой. Однако формат "Будапешта" впоследствии предоставит возможности для нового взаимодействия с Кремлем … Украина видит по крайней мере два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках "Будапешта": это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности", – заявил чиновник.

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Резников подчеркнул, что возвращение в формат "Будапешта" также может оказаться выгодным для самой России, ведь Кремль может вернуть доверие международного сообщества, устранив первопричину сегодняшнего глобального противостояния и восстановить нарушенные обещания согласно Будапештскому меморандуму.

"Мы не намерены отказываться от "минского формата", поскольку это помогает нам, по крайней мере, освободить наших граждан от российских тюрем. Тем не менее, мы также должны искать дополнительные возможности для восстановления доверия и укрепления международной безопасности. В этом стремлении к устойчивому миру с путинской Россией все дороги ведут в Будапешт", – резюмировал он.

Отметим, что страны-гаранты по Будапештскому меморандуму не защитили Украину от российской агрессии, а сама Россия грубо нарушила договоренности. Тем не менее экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук четко разъяснил, почему США не защищают Украину от России. По его словам, согласно документу, ни к американцам, ни к другим странам-гарантам не может быть претензий.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший американский госсекретарь Джон Керри объяснял, почему США не выполняют Будапештский меморандум. Вашингтон обязан придерживаться договоренностей в отношении Украины, признал дипломат, но не все так просто.

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Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, США, Великобритания и Россия. Взамен на то, что Киев отказался от ядерного оружия, другие три страны – США, Британия и РФ – обязались гарантировать Украине безопасность и территориальную целостность.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказывал в интервью сайту "Сегодня", был ли ошибкой для нашей страны Будапештский меморандум. Смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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