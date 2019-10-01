НАТО, США, "Будапештский меморандум-2": кто гарантирует Украине безопасность

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Завершение войны на Донбассе и возвращение оккупированных территорий под контроль Украины – самая важная на сегодня задача украинской власти. Однако не единственная. Если говорить о стратегии, связанной с долгосрочными планами выживания Украины и ее развития, то, безусловно, такой задачей является обеспечение безопасности государства, гарантий от любых попыток покусится на нашу землю. В общем, изучив собственные ошибки, Украине необходимо создать такой железобетонный щит, чтобы "впредь никто и никогда".

Варианты есть

Набор возможностей – от практических до сугубо теоретических – у Украины невелик. И в разные времена с разной степенью успешности украинская власть уже пыталась этим набором воспользоваться. Собственно, у новой власти нет другого выхода, кроме как попытаться сделать то, что не удалось сделать поколениям предшественников.

"Они обещали мир. И у новой команды есть много вариантов, которые можно рассматривать, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Алексей Голобуцкий. – Другой вопрос, что, когда ты сидишь пять лет в этом, ты начинаешь понимать, что все зависит не от тебя, а от Путина. А когда только пришел, есть огромная проблема, тупик, по сути, и множество вариантов, ты начинаешь их перебирать, веря, что можно найти выход. Минск—3, Будапешт-2, Нормандский формат расширить и так далее. Это попытки перезапустить процесс и что-то решить", – отмечает эксперт.

Так какие же это варианты? Как рассказал сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Комитета ВР по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, получение гарантий безопасности в какой-то форме возможно в случаях, которые легко пересчитать.

"Это членство в НАТО. Это членство в Евросоюзе. Хотя оно не связано с какими-то гарантиями безопасности, трудно представить, что кто-то начнет войну или сможет долго продолжать успешную войну против стран ЕС. И есть еще такой вариант в мировой практике, как односторонние гарантии со стороны США. Американское законодательство имеет такие прецеденты, и они достаточно гибки в предоставлении гарантий в сфере безопасности тем государствам, которые они считают своими союзниками. И очень гибки в наборе преференций, которые они могут союзникам предоставлять", – сказал народный депутат.

Наконец, по словам Богдана Яременко, крайне серьезно стоит отнестись ко "внутренним резервам", способным гарантировать безопасность страны.

"На практическом уровне есть еще один вариант – самодостаточность в сфере безопасности. Это тоже вариант, который, кстати, связан с экономической самодостаточностью и внутренней политической стабильностью", – отметил народный депутат.

Впрочем, и это не все варианты, рассматриваемые нынешней властью. В интервью СМИ помощник президента Андрей Ермак заявил, что как идея рассматривается подписание договора с рядом государств. Такой себе "модернизированный" аналог Будапештского меморандума.

"У нас есть идея – сейчас я говорю об этом впервые, которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки – Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность. А поскольку у нас уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые Украина сделала серьезные шаги, начиная с момента обретения независимости, я считаю, что как один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций", - сказал Андрей Ермак.

Нужно ли "стучаться" в НАТО

Отметим, что все названные варианты давно находятся в кейсе украинских властей. Активная работа по вступлению страны в НАТО ведется с небольшими перерывами все без малого тридцать лет независимости. Начиная с середины 90-х, при президенте Кучме, страна четко взяла курс на интеграцию в Североатлантический блок. В 1997 году была подписана "Хартия об особом партнерстве", в 2008-м Украина стояла на пороге получения Плана действий по членству. Стоит она там и сейчас, правда, из-за агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма значительно дальше, нежели стояла.

Что, впрочем, не мешает нашей стране рассматривать вариант вступления в Альянс как наиболее эффективный путь обеспечения безопасности Украины, зафиксировав евроатлантические устремления в Конституции. При этом в Украине понимают, что членство – перспектива неблизкая. Так, представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук не так давно в интервью СМИ отметила, что "мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут". Добавив, что Украине стоит стремиться в НАТО прежде всего не на уровне заявлений, а сближая свои стандарты со стандартами Альянса. Плюс, по ее словам, необходимо, чтобы свои подходы изменил сам Альянс. "Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам "позволит", если такое слово можно применить к суверенному независимому государству, вступить в НАТО. Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине, несмотря на мнение России", – сказала Ирина Верещук.

О возможности изменения подходов, правда, в отношении Грузии, кстати, заявил экс-генсек НАТО Расмуссен. По его словам, Тбилиси стоит рассмотреть вариант вступления в НАТО на условиях, что 5 статья Договора НАТО (коллективная защита против агрессии) не будет касаться оккупированных Россией территорий Абхазии и Северной Осетии.

При том, что вариант вступления в НАТО – один из лучших, с точки зрения гарантий безопасности, он не идеален. Дело в том, что сегодня даже на Западе сомневаются в решимости НАТО противостоять агрессивной политике России.

"Возникают вопросы, насколько НАТО сегодня готово консолидировано и очень быстро действовать, в случае угрозы со стороны России. Много экспертов на Западе сомневаются, что в нынешних политических условиях блок способен быстро и, главное, решительно отвечать на угрозы Москвы. Сдерживать Россию могут, но если вдруг Путин, к примеру, захочет захватить республики Балтии, он это сделает. Другой вопрос, что он понимает последствия и делать этого не будет", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский.

Когда США – главный союзник

Возможно, в плане гарантий для Украины даже несколько лучше получить статус особого союзника США. Напомним, что в Конгрессе уже не единожды пытались провести соответствующее решение. В последний раз проект о предоставлении Украине статуса главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) был зарегистрирован летом нынешнего года – как ответ на соответствующее обращение украинского парламента. Сайт "Сегодня" не так давно подробно останавливался на этом проекте. Впрочем, тогда эксперты выражали сомнения, что закон "Об оказании поддержке Украине в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для других целей" будет утвержден.

Кроме того, с точки зрения гарантий это не совсем о, что нужно Украине.

"Такой законопроект есть, но он на самом деле не дает нам никаких гарантий безопасности. Это и есть та самая гибкость, о которой я говорил. Насколько мне известно, в законопроекте речь идет всего лишь о поддержке военно-технического сотрудничества, продаже вооружений. О гарантиях безопасности речь не идет. Хотя применяются те самые формулировки, которые применяются в законодательстве США относительно союзников вне НАТО", – отметил Богдан Яременко в комментарии сайту "Сегодня".

В свою очередь, Петр Бурковский напомнил, что, к примеру, Израиль, имеющий как статус основного партнера США вне НАТО, так и статус основного стратегического партнера, очень долго добивался подобного эксклюзивного положения.

"На самом деле США могли бы предложить сотрудничество, схожее с тем, которое они имеют с Израилем. Это не только и даже не столько военная поддержка, но и политическая, финансовая. Израиль шел к такому статусу долгих 30 лет, не меньше. Это работа израильской дипломатии, но не только. Не стоит забывать об израильском лобби, которое часто финансирует политические партии США. Есть ли подобные рычаги у Украины – вопрос открытый", – отметил эксперт.

"Эхо Будапешта"

Еще большие сомнения относительно реалистичности у экспертов вызывает идея о подписании "Большого договора" с рядом стран.

"Я не вижу сейчас условий для того, чтобы указанные государства пошли на подписание такого договора. Потому что это означает конфронтацию с Россией. Никто не хочет такой конфронтации, и это абсолютно понятно, – отмечает Петр Бурковский. – Кроме того, что значит подписание такого договора? Теоретически – что при нападении на Украину они все собираются и дают отпор агрессору. Большинство из этих стран – из ядерного клуба. Мне трудно представить, что они готовы отражать агрессию против Украины еще одного члена клуба – России, рискуя получить ядерную войну. Этого никто делать не будет, это сразу нужно понять", – говорит эксперт.

Кроме того, он напомнил, что подобные договоры практиковались в Европе в прошлом веке, однако от захвата гитлеровской Германией ни Чехию, ни Польшу они не оградили.

В свою очередь, политолог Алексей Голобуцкий задается вопросами, зачем вообще нужен такой договор указанным государствам. И как в нем будет решаться вопрос аннексированного Крыма

"Непонятно, на основе чего это предлагается. И что они будут нам гарантировать? У нас аннексирован Крым, как минимум. Они будут гарантировать, что с этой территорией вопрос решен, но вот другие территории они не дадут захватить? И потом, в 90-х годах мы "продавали" гарантам ядерное оружие. Что сейчас мы будем "продавать"? – отметил эксперт в комментарии сайту "Сегодня".

По его мнению, подписание такого договора возможно лишь в случае признания Украиной и международным сообществом Крыма "российским".

"Подписание нового Будапештского меморандума – это фактически признание статус-кво по аннексии Крыма. В принципе, если мы пойдем на такое признание, Россию это вполне устроит, она подпишет такой договор. И другие подпишут – чтобы снять проблему", – сказал Алексей Голобуцкий.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Парламентская ассамблея НАТО не собирается возвращать Россию в свой состав.

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