"Будапештский" формат переговоров по Крыму: почему это – удачная идея для Украины

В этом формате мы можем говорить о действиях России и без самой России, считает Елена Снигирь

Формат деоккупации Крыма через консультации в рамках Будапештского меморандума – это очень удачный политический шаг со стороны Украины. У западных государств нет аргументов против, кроме того, что они политически не готовы. Но завтра это может измениться. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказала эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елена Снигирь.

По ее словам, в апреле 2014 года Украине удалось выйти на "женевский" формат переговоров, где обсуждался и вопрос Крыма. В Женеве 17 апреля собрались Андрей Дещица, Джон Керри, высокий представитель ЕС Кэтрин Эштон и Сергей Лавров. Стороны также подписали заявление из четырех пунктов. Однако, по словам Елены Снигирь, России успешно удалось вывести Крым за скобки.

"По Донбассу есть "нормандский" формат, а по Крыму нет ничего. Аннексией и оккупацией Крыма Россия нарушила послевоенный европейский порядок, под которым она сама же и подписалась. Будапештский меморандум в свое время был в том числе об этом. Крым – яркое нарушение Будапештского меморандума", – считает Елена Снигирь.

Целью "будапештского" формата, по ее словам, должно быть оформление проблемы деоккупации Крыма в международную дискуссию с четко очерченными требованиями к России.

"Мы не рассчитываем на то, что Россия сразу присоединится к "будапештскому" формату. Мы можем начать говорить о действиях России и без России. Мы можем говорить в том числе об общеевропейской безопасности, ведь такая дискуссия, инициированная русскими, уже идет полным ходом. "Будапештский" формат – это удачная идея для Украины в переводе дискуссии о создании нового европейского безопасностного порядка, вместо разрушенного Россией, в конструктивное русло. Ведь без обсуждения проблемы оккупации Крыма все дискуссии и выстроенные новые оборонные системы не будут полноценными", – подытожила Елена Снигирь.

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Напомним, член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест в комментарии сайту "Сегодня" объяснила, почему переговоры в "будапештском формате" не имеют смысла без России .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Возвращение к "будапештскому формату": шанс на мир в Украине или очередная утопия" .

Напомним, по итогам переговоров в Берлине 2 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких прямых переговоров Киева с пророссийскими боевиками на Донбассе не будет:

Дмитрий Кулеба. Источник: facebook.com/dmytro.kuleba

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