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Переговоры в "будапештском формате": почему они не имеют смысла без России

5 июня, 11:18

Кристина Зеленюк , Игорь Тимофеев

Агрессор получит возможность манипулировать ситуацией, говорит Анна Шелест

Вице-премьер и представитель Украины на переговорах в Минске Алексей Резников заявил о необходимости возвращения к переговорам в "будапештском формате" , об этом он написал статью для портала американского аналитического центра Atlantic Council. Однако Россия вряд ли согласится на подобный формат, об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявила член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

Она напомнила, что в свое время Вашингтону предлагали официально присоединиться к переговорному формату. Тогда Курт Волкер еще был спецпредставителем Госдепа по украинскому вопросу, и в США ответили, что этого пока хватит. Однако после ухода Волкера его место продолжает пустовать, а Штаты и президент США Дональд Трамп с головой погрузились в свои внутренние проблемы и предвыборную гонку.

"Почему сейчас в Украине считают, что ситуация изменилась и США вдруг в год выборов будут готовы присоединиться? Я не вижу, какие для этого есть оптимистические основы. Чтобы просто поговорить о формате? Все, что есть в Будапештском меморандуме – это консультации, которые и так созываются. Британцы об этом постоянно говорят, французы… Я даже от некоторых политиков слышала, что к "будапештскому формату" они хотят еще и Китай, ведь он же подписант. Для меня Будапешт – это минус Германия. Что это тогда даст? Или вы хотите сделать "будапештский формат" + Германия? К тому же, без России это не будет иметь смысла. Россия теоретически может согласиться. Для нее это будет даже лучше. Это будет размывание переговорных форматов, как это было в свое время в Боснии. Когда плодятся переговорные форматы, это дает агрессору возможность манипулировать", – сказала сайту "Сегодня" Анна Шелест.

Напомним, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер предположил, что Россия не будет участвовать в "будапештском формате" .

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Возвращение к "будапештскому формату": шанс на мир в Украине или очередная утопия" .

Напомним, по итогам переговоров в Берлине 2 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких прямых переговоров Киева с пророссийскими боевиками на Донбассе не будет:

Дмитрий Кулеба. Источник: facebook.com/dmytro.kuleba

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Россия переговоры шелест будапештский меморандум

Источник: Сегодня

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